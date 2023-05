Michele Merlo: esce l’1 giugno “Brooklyn”, un brano inedito scritto con Gazzelle

Michele Merlo Brooklyn significato del testo del secondo brano inedito del cantautore ad essere pubblicato dopo la sua tragica scomparsa avvenuta due anni fa.

Mentre sono ancora aperte le iscrizioni per Credici sempre, il Contest per artisti emergenti organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle, no profit con cui i genitori e gli amici di Michele, tengono vivo il suo ricordo (qui le info sul Concorso), arriva a due anni dalla scomparsa del cantautore e un anno dopo la pubblicazione dell’inedito Farfalle, l’annuncio di una nuova uscita.

Michele Merlo Brooklyn significato del brano

Fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali dall’1 giugno, Brooklyn è un pezzo co-scritto da Michele Merlo insieme a Flavio Bruno Pardini, ovvero Gazzelle, e prodotto presso il Take Away Studios di Modena.

Questo pezzo, il primo scritto e interpretato in italiano da Michele Merlo dopo la parentesi in inglese con lo pseudo di Cinemaboy, era rimasto inedito sino ad oggi.

Si tratta di una canzone che esplora temi come l’amore, la perdita e i cambiamenti. Il tutto visto con gli occhi di chi ha vissuto esperienze totalizzanti che lasciano il segno.

Le immagini e le metafore utilizzate creano un’atmosfera emotiva e introspettiva intensa, che spazia dalla sensazione di estrema libertà, senza regole né limiti, al sentirsi chiusi in una bolla al di fuori della quale è tutto senza misura. È così che Ponte Sisto diviene il ponte di Brooklyn, nell’immaginario di chi sogna di essere in altri luoghi e in altri tempi ma deve fare i conti con la propria realtà.

Michele Merlo Brooklyn testo e audio

In arrivo giovedì 1 giugno