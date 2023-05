Per il secondo anniversario dalla scomparsa di Michele Merlo la famiglia lancia il Contest “Credici sempre”

Sono passati quasi due ani dalla scomparsa del cantautore vicentino Michele Merlo. Era il 6 giugno del 2021 quando il ragazzo ci lasciava ma la famiglia da allora, attraverso l’Associazione Romantico Ribelle, continua a portare avanti iniziative benefiche e, in questo caso, a sostegno dei giovani artisti come Michele.

Sono aperte infatti le selezioni per il concorso canoro in memoria del cantautore, Credici sempre, che darà la possibilità ad un artista di produrre e pubblicare un brano con un’etichetta discografica indipendente.

Sarà possibile iscriversi a Credici sempre, Contest che prende il nome da una delle canzoni di Michele Merlo, dal 5 al 25 maggio. I requisiti sono essere maggiorenni e non avere in essere un contratto discografico.

Per partecipare bisognerà inviare un video con una cover di uno dei brani in italiano incisi da Michele Merlo all’indirizzo mail associazioneromanticoribelle@gmail.com unitamente ad un proprio brano inedito.

L’Associazione Romantico Ribelle dichiara:

“La scelta di organizzare un concorso per cantanti emergenti è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ricordare e far conoscere Michele e la sua musica, ma anche provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica“.

Potete trovare il regolamento completo del Contest Credici sempre qui.