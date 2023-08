A sei anni dall’inedito donatogli Stash dei The Kolors dedica un brano a Michele Merlo

Stash dei The Kolors, in occasione di un recente concerto della band, ha ricordato Michele Merlo, tra i protagonisti dell’edizione 2016/2017 di Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte di Mike Bird.

Gli ultimi anni sono stati molto felici per Stash a livello personale. Il cantante, infatti, ha avuto due figli dalla compagna Giulia Belmonte: Grace e Imagine.

Questo momento, decisamente felice, si è esteso nel corso del 2023 al campo lavorativo. Dopo alcuni anni di alti e bassi infatti The Kolors sono passati da Universal Music a Warner Music. Ed è con la major discografica diretta da Pico Cibelli che la band ha lanciato il primo singolo di un nuovo progetto con cui puntano anche tornare sul palco del Festival di Sanremo da cui mancano dal 2018, anno in cui debuttarono in italiano dopo anni di canzoni in inglese.

Italodisco si è affermata come la vera hit dell’estate, battendo qualsiasi duetto o terzetto studiato ad hoc per la bella stagione. Il pezzo domina la classifica di vendita singoli FIMI e quella dei passaggi radio EarOne da diverse settimane.

E forse è anche in virtù di tutte queste gioie che la vita sta riservando a Stash che ha voluto dedicare un pensiero a un giovane collega che purtroppo non c’è più: Michele Merlo.

Michele Merlo, la dedica di Stash

Il cantautore che nel corso della sua carriera ha adottato anche gli pseudonimi di Mike Bird e Cinemaboy, è scomparso il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Un tragico evento reso ancor più triste dal fatto che forse il ragazzo avrebbe potuto salvarsi se non ci fossero stati degli errori da parte del personale sanitario che lo ha assistito.

Ed è così che durante una delle tante date del tour estivo dei The Kolors, Stash ha voluto dedicare uno dei brani in scaletta, “Me Minus You“, letteralmente Io senza te, proprio a Michele Merlo.

“Volevo dedicare questa canzone a una persona che non c’è più, era un giovane cantante, si chiamava – purtroppo uso il passato – si chiamava Michele Merlo.“

Il pezzo è contenuto nell’album dei The Kolors pubblicato nel 2015, “Out“.

Fu proprio una canzone a far conoscere, nel 2017, Michele e Stash. Merlio era uno dei protagonisti dell’edizione di Amici, vinta poi dal ballerino Andreas Müller. Stash era stato chiamato dalla direttrice artistica della squadra bianca, Emma, per fare una sorpresa al ragazzo.

Mike Bird ascoltò quello che pensava fosse il nuovo singolo dei The Kolors ignorando che in realtà si trattasse di un inedito scritto da Stash appositamente per lui, “Desire“.

Potete ascoltare la canzone, brano che parla del classico bivio che si ha in una relazione (ma anche in un percorso professionale), qui a seguire.

Ci fa piacere ricordare che la famiglia di Michele ha creato l’Associazione Romantico ribelle per portare avanti il ricordo e la musica del cantautore scomparso e al tempo stesso sostenere progetti benefici.