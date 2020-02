E’ uscito il 24 gennaio su etichetta Polydor (Universal Music) il nuovo album di Michele Merlo intitolato Cuori Stupidi. Si tratta di un lavoro in cui non sono molti i punti di contatto con il precedente Cinemaboy, ma che ha delle caratteristiche precise che delineano una personalità artistica ancor più definita.

Un progetto discografico che racchiude 9 brani scritti dallo stesso Michele in collaborazione con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Una sorta di concept album sulla quotidianità in cui il cantautore analizza le peculiarità di ogni giorno.

“E nonostante tutto questo tempo sono ancora qua.”

Questo il messaggio postato da Michele Merlo su Instagram e che racchiude bene una sensazione di rivalsa, umana rivincita e volontà di urlare per definire il proprio spazio nel mondo.

In Cuori Stupidi Michele si fa portavoce di un raffinato pop d’autore in cui non mancano influenze musicali di stampo anglosassone, ma dove sono forte le impronte legate al cantautorato italiano.

All’interno dell’album trovano spazio anche i singoli Non mi manchi più, Mare, Tutto per me, Aquiloni e Tivù (ne abbiamo parlato Qui e Qui), che formano insieme agli altri 4 inediti una tracklist ragionata che tiene conto delle nuove modalità di fruizione della musica, ma non dimentica l’idea di un ascolto dall’inizio alla fine.

VIDEOINTERVISTA A MICHELE MERLO

Abbiamo incontrato Michele Merlo a Milano in una giornata dedicata alla promozione dell’album Cuori Stupidi.

CUORI STUPIDI – TRACKLIST

1 – Cuori stupidi

2 – Tutto per me

3 – Non mi manchi più

4 – Mare

5 – Aquiloni

6 – Credici Sempre

7 – Vorrei proteggerti dal mondo

8 – Andrà tutto bene

9 – Tivù