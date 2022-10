Amici: il ballerino Samuel Antinelli omaggerà Michele Merlo sulle note di “Farfalle”

Amici Samuel omaggia Michele Merlo ballando sulla musica di Farfalle. Ecco il testo e la storia del brano.

Il 27 maggio del 2022 è uscito con l’Associazione Romantico Ribelle, la Onlus istituita dai genitori di Michele Merlo per ricordare il cantautore attraverso iniziative di beneficenza (vedi qui), e con distribuzione Universal Music Italia, Farfalle, l’ultimo brano inciso dall’artista prima della prematura scomparsa.

Dopo aver dedicato l’apertura della 21esima edizione del programma a Mike (Mike Bird era il suo nome d’arte quando partecipò al programma), Maria De Filippi e la redazione del programma hanno deciso di omaggiare nuovamente il cantautore.

Il giovane ballerino Samuel Antinelli infatti dovrà affrontare una sfida non facile: ballare, su una coreografia di Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, sulle note dell’ultimo brano inciso dal cantautore.

Per preparare il ragazzo Elena e Francesco hanno voluto mostrargli un filmato per permettergli di conoscere meglio Michele Merlo attraverso le immagini, i discorsi e le esibizioni di quando era lui stesso un allievo del programma.

“Sai di chi è la canzone su cui stiamo preparando la coreografia?” chiedono i due ballerini a Samuel e da lì lo aiutano a conoscere un po’ meglio Michele….

“Lui ha partecipato ad Amici, tu eri forse troppo piccolino. Michele era un artista sensibile e questo aspetto è uscito molto nel suo percorso nel programma e questo si proietta molto nelle sue canzoni. Vediamo dei video così lo conosci meglio e ti connetti con lui…“

Samuel, dopo la visione del video ha ammesso di volercela mettere tutta per rendergli omaggio:

“Spero di farcela e di fargli arrivare un messaggino… mi dispiace troppo per quello che gli è successo. Quando magari una persona non c’è più dire ‘mi dispiace’ è il massimo che puoi fare però io avendolo vissuto dentro me stesso posso immaginare il dolore della famiglia, anche degli amici e della sua vecchia scuola. Dopo questo video ho un motivo in più per ballarla con il cuore, spero veramente di farcela e di fargli arrivare un messaggino… sono veramente contento. Mi ritrovo molto nella parole che Maria gli ha rivolto nel video… si vedeva che lui era forte dentro, oltre che a cantare… Spero di trasmettergli la forza che aveva lui, di lasciargli qualcosa… che non se ne andato via ma vive ancora nei cuori delle persone che lo amavano e sopratutto della sua famiglia.”

In attesa di poter vedere l’esibizione di Samuel, domenica 23 ottobre, qui a seguire trovate il testo e l’audio di Farfalle di Michele Merlo.

Michele Merlo Farfalle testo e audio

(di Michele Merlo, Davide Marchi, Riccardo Lodi, Francesco Landi)

Non possiamo essere sempre

la parte migliore di noi

in questa lacrima che scende non so nuotare

sa di sale

la paura di non essere all’altezza mi spaventa

per fortuna che non soffro di vertigini

sono pare, lascia stare

Va tutto bene, si va tutto bene

che in fondo è il modo più facile per dirti che va tutto male

c’ho mille mostri che gridano come iene

e di questi quattro sogni non so più che ca**o fare

la vita è come un cielo, senza stelle

un foglio largo e lungo in cui non passa mai la luce

ti sei mai resa conto di quanto sei fondamentale?

sei un punto in mezzo al niente ma che tutto può cambiare

una sirena piange solo in mezzo al mare

con gli occhi bendati da una vita

che non ha saputo amare

un piccolo posto collocato in mezzo al cielo

anima fragile che non distingue mai il falso dal vero

col cuore d’oro di chi ha dato tutto quanto

a chi ha preso tutto quanto e lo ha gettato in mezzo al fango

Ma per me tu sei ricchezza, una risata senza fine

emozione stabile a cui affidare queste stancherie

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credervi supereroi

di credervi supereroi

Ho scritto questo quattro rime

perché sentivo che giù in fondo qualche

luce si era spenta nel momento del bisogno

e mi aggrappo a ste parole per provare a ricordare

che da questa sofferenza io potrò ricominciare

pensano sia solo una, ma ho vissuto cento vite

in ognuna le giornate mi sembravano infinite

adesso grida anche tu forte fino a perdere la voce

sfida in faccia questa notte finché non ti lascia in pace

Quanto costa essere fragile in sta vita

lo pago a caro prezzo

io conto le sconfitte sulle dita

conto quegli amici

di cui ricordo soltanto il viso

conto le giornate a ricordarmi

come è fatto un sorriso

ma è dentro un pugno

che io tengo questo sogno

è fatto di carta ma sa spostare tutto il mondo

adesso gridano il mio nome.

un romantico ribelle

fanno uscire dai miei tagli centinaia di farfalle

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credervi supereroi

di credervi supereroi

Non possiamo essere sempre

la parte migliore di noi

in questa lacrima che scende non so nuotare

Dimmi come si fa

ad arrivare in fondo al grand finale

come si fa

e non possiamo piangere che ci vedono

siamo farfalle

ma ci crediamo elefanti

non siete stanchi

di credervi supereroi

di credervi supereroi

di credervi supereroi