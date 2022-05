Michele Merlo: il padre lo ricorda a Verissimo e anticipa testo e musica del nuovo singolo, “Farfalle”

Michele Merlo Farfalle testo e significato del singolo inedito di imminente uscita.

Il 6 giugno prossimo sarà passato un anno esatto dalla morte di un giovane e talentuoso artista a cui la vita è stata strappata troppo presto… Michele Merlo. Per omaggiarlo e portare avanti gli obiettivi dell’Associazione Onlus creata dalla famiglia, Romantico ribelle, ci sarà un evento di beneficenza di cui vi abbiamo parlato in questo articolo. In arrivo inoltre il singolo inedito Farfalle, in uscita probabilmente venerdì 27 maggio, ultimo brano inciso da Mike.

Per ricordarlo il padre, Domenico Merlo, ha partecipato ad una puntata di Verissimo insieme a Federico Baroni, cantante e amico di Michele che ha di recente portato in giro la sua musica dal vivo in tutta Italia dedicandogli un brano, Chilometri, e Federica Carta, ex compagna di classe di Merlo ad Amici. In studio con loro anche il cagnolino di Michele.

Queste le parole del padre…

Sto come può stare un madre che ha perso un figlio. Non passerà mai, cerchiamo di ricordare le cose belle e allontanare le cose brutte. Viviamo le difficoltà di due genitori che hanno perso un figlio e lo hanno perso nel modo in cui lo abbiamo perso noi.

Ricordiamo che Michele Merlo è morto a 28 anni e c’è un’indagine in corso da parte della procura di Vicenza per omicidio colposo.

Non mi aspetto nulla e non condanno neanche l’errore umano perché penso che quanto successo a Michele sia figlio di una sanità che non sta più funzionando, di due anni tremendi, e di tagli continui e questo comporta che non c’è più l’attenzione che si dovrebbe avere verso un ragazzo che si è presentato in quel modo al pronto soccorso… ha visto tutta Italia le foto e che cosa aveva.

Il padre racconta alla Toffanin meglio l’ultimo periodo di Michele…

La cosa nasce a ridosso della registrazione del suo ultimo pezzo dove io lo accompagno e lui mi dice – guarda che sono stato già a farmi vedere, mi dicono che è un’ematoma. E invece io in albergo la sera lo vedo e non poteva essere un’ematoma. Rientriamo il prima possibile…. lui era lì per registrare un album, di fatto ha registrato il primo pezzo, Siamo rientrati e lui si è presentato al pronto soccorso, prima a Cittadella al Triage. Lui ha spiegato cosa aveva, poi ha sbottato perché aveva già il mal di testa, aveva sintomi importanti. Quel giorno è riuscito a farsi vedere dal medico di famiglia che ha tratto una gamba devastata completamente con ematomi sparsi ovunque. Io dico sottovalutato quelli che erano sintomi gravissimi. Non si erano resi conto che aveva in corso una leucemia fulminante. Aveva una gamba nera dal ginocchio all’inguine, aveva mal di testa, sangue dal naso. I periti dicono che sarebbe bastato un emocromo per salvarlo. I nostro periti hanno scritto che aveva la possibilità non solo di salvarsi, ma di uscire dalla malattia in 5/6 mesi, dal 77 al 89%. Ripeto quel medico ha preso un abbaglio ma lo ritengo un bravo medico perché è ancora il nostro medico di famiglia. Non voglio condannare l’errore umano nonostante a me abbia devastato la vita.

In onda vengono mandati, sotto gli occhi commossi di tutti i presenti, Toffanin compresa, alcune parole e poesie di Michele Merlo e un biglietto di auguri per il padre.

Michele Farfalle significato

Secondo il padre del cantautore la canzone mette in risalto tutta la bravura di Michele con le parole. Una canzone che non sa bene interpretare ma che sento come una richiesta di aiuto, come un urlo di denuncia. Secondo Federico Baroni le persone stanno imparando a scoprirlo proprio attraverso le sue canzoni, perché è così che Michele comunicava.

Michele merlo Farfalle testo

Ecco la parte fatta ascoltare in anteprima a Verissimo del testo di Farfalle. Qui potete ascoltare il brano.