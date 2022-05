MICHELE TRA LE RIGHE un evento di Calcio e Musica per ricordare Michele Merlo.

Lunedì 6 giugno alle ore 20.30 presso lo Stadio Comunale di Rosa in provincia di Vicenza si terrà un incontro di calcio tra Play2Give, neonato progetto di charity sostenibile, e l’associazione solidale Romantico Ribelle. L’idea della manifestazione nasce dalla volontà di ricordare il giovane cantautore ad un anno esatto dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 6 giugno del 2021.

Play2give, si è resa subito disponibile a schierare la sua compagine con un progetto condiviso con il Comune di Rosà, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus.

L’evento, che vanta il Patrocinio della Regione Veneto, è stato ideato assieme alla famiglia di Michele Merlo e servirà a divulgare gli obiettivi istituzionali dell’Associazione Romantico Ribelle.

L’incasso della raccolta fondi sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza Onlus per sostenere i progetti di ricerca ed assistenza alle malattie pediatriche ed all’Associazione Romantico Ribelle, nata con lo scopo di tenere vivo il ricordo di Michele in chi lo ha incontrato lungo la propria strada, ma anche di far conoscere la sua arte, il suo forte desiderio di verità con battaglie per il merito degli spazi a quegli emergenti che attraverso la cultura vogliono esprimere i propri sogni.

La manifestazione verrà commentata in diretta Twitch sul canale Play2Give con le presenze a bordo campo di: Alice De Bortoli, Gaia Clerici ed altri ospiti.

I biglietti saranno in vendita da lunedì 16 maggio qui.

I primi protagonisti ad aver confermato la loro presenza all’evento sono: Grenbaud, ZW Jackson, Riki, Shade, Moreno, Jacopo ET, Boosta, Enzuccio, Sergej, Il boss del freestyle, Thomas, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi insieme a tanti altri artisti e sportivi che stanno aderendo al progetto in queste ore.

L’evento è realizzato con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con l’importante marchio di abbigliamento sportivo Givova, Sponsor Tecnico di Play2give e Nazionale Italiana Cantanti che per l’occasione vestirà anche la squadra dell’Associazione Romantico Ribelle coordinata dalla famiglia di Michele Merlo.