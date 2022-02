Nel giorno del 29esimo compleanno di Michele Merlo Federico Baroni lancia “Chilometri”. Nel video immagini inedite dell’amico (TESTO e VIDEO)

Federico Baroni Chilometri testo, audio e video del brano dedicato all’amico Michele Merlo che esce oggi, 1 marzo, nel giorno in cui Mike avrebbe compiuto 29 anni.

Chilometri esce per Warner Music Italy ed è un omaggio di Federico al cantautore scomparso l’estate scorsa per una leucemia fulminante, artista in ascesa ma, per Baroni, sopratutto un grande amico con cui ha condiviso gioie e dolori.

Per questa importante dedica Federico Baroni ha voluto al suo fianco nella scrittura una delle migliori penne della musica italiana, quella di Raige. Il brano, prodotto da Riccardo Scirè, è sostenuto dell’Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele Merlo e presieduta dalla famiglia.

Ecco come parla della canzone Federico:

Chilometri” è un brano molto intimo e personale. Ogni giorno maciniamo chilometri per raggiungere un obiettivo, una persona, un ricordo o un luogo. Non esiste mai un vero traguardo, una felicità da conquistare, ma da inseguire sì, e proprio questo percorso che compiamo ogni giorno rappresenta l’essenza di questo pezzo.

Ho voluto dedicare “Chilometri” ad una persona speciale che non c’è più: Michele Merlo. Un amico che ha lottato fino all’ultimo per portare avanti questi valori e che con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Un artista, un sognatore, un amico vero, che con la sua sincerità mi ha fatto crescere tantissimo e mi ha dato il coraggio di affrontare tantissime situazioni. Un romantico e instancabile ribelle che nei giorni e nelle esperienze vissute assieme ha sempre lottato, come me e con me, per questo sogno.

Questa canzone è il mio modo di dirgli grazie per tutto quello che mi ha e ci ha lasciato e un invito per tutti a non arrendersi mai e, come si era scritto Michele sulla pelle, a “crederci sempre”!.

IL VIDEO

Anche il video di Chilometri è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Romantico Ribelle che per l’occasione ha raccolto video inediti di Michele.

Il tutto è stato possibile grazie ad una call to action lanciata attraverso i social, l’Associazione ha raccolto una serie di video inediti che ritraggono Michele Merlo in situazioni informali e quotidiane con gli amici, in famiglia o con i fan. Il video ricorda quindi non solo l’artista, ma anche l’amico e un ragazzo che cercava di vivere in maniera semplice e spensierata la vita, con la volontà di far diventare realtà tutti i suoi desideri.

Il video ufficiale di Chilometri sarà visibile qui sotto (oltre che ovviamente su YouTube) a partire dalle ore 14 di oggi, 1 marzo 2022, nel giorno del compleanno di Michele.

Qui a seguire testo e audio di Chilometri, nuovo singolo di Federico Baroni.

Dicono che il viaggio

non è mai una questione di cuore

ma sta nel coraggio

e nello scegliere una destinazione

e che la meta non è un luogo

il tuo profumo, casa, le rose

ma sta tutto nel trovare

un nuovo modo di vedere le cose

e in questo senso sai mi sento di dirti

che cercarti dentro ad altri sguardi

mi ha avvicinato più che allontanarmi da te

perché attraverso i chilometri

chilometri, ti sento qui con me

nell’aria come gli acrobati, gli acrobati

nelle canzoni, nel weekend

ci siamo persi ma non so dove

nei tuoi silenzi, nel mio rumore

quando attraverso i chilometri, chilometri

per arrivare a me, a me

se ogni viaggio inizia con un passo: la determinazione

allora la mia vita è camminare e consumare le suole

ma tu ci pensi mai che giri immensi fanno sogni e parole

ma tu mi pensi mai quando sei sola

quando fuori un po’ piove

in questo senso sai mi sento di dirti

che né la rabbia e tanto meno gli anni

sono riusciti poi ad allontanarmi da te

perché attraverso i chilometri

chilometri, ti sento qui con me

nell’aria come gli acrobati, gli acrobati

nelle canzoni, nel weekend

ci siamo persi ma non so dove

nei tuoi silenzi, nel mio rumore

quando attraverso i chilometri, chilometri

per arrivare a me

la mia chitarra mi ha anche fatto da ombrello

quando il tuo nome non era più un conforto

e quante strade hanno cantato il tuo peggio

perché mi va perché ne avevo bisogno

la mia chitarra è diventata un ombrello

paracadute ma anche pronto soccorso

e ci ho suonato e ci ho cantato il tuo peggio

e il tuo meglio

perché attraverso i chilometri,

chilometri, ti sento qui con me

nell’aria come gli acrobati, gli acrobati

nelle canzoni, nel weekend

ci siamo persi ma non so dove

nei tuoi silenzi, nel mio rumore

quando attraverso i chilometri, chilometri

per arrivare a me

la mia chitarra mi ha anche fatto da ombrello

quando il tuo nome non era più un conforto

e quante strade hanno cantato il tuo peggio

perché mi va perché ne avevo bisogno

la mia chitarra è diventata un ombrello

paracadute ma anche pronto soccorso

e ci ho suonato e ci ho cantato il tuo peggio

e il tuo meglio