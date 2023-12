Riccardo Cocciante riceve al Concerto di Natale in Vaticano il Premio Michele Merlo

Nel corso del Concerto di Natale 2023 in onda il 25 dicembre su Canale 5 Riccardo Cocciante ha ricevuto un premio molto speciale, quello dedicato alla memoria del giovane cantautore Michele Merlo.

Il cantautore è stato ospite dell’evento natalizio per cantare, tra le altre, “I Clandestini“, brano estratto dall’opera da lui fortemente voluta e diventata un successo in tutto il mondo, “Il Gobbo di Notre Dame”.

Dal palco dell’Auditorium Cocciante ha svelato di essere al lavoro su un nuovo disco di brani inediti, l’ultimo “Song“, risale addirittura al 2005, e su una nuova trasposizione della Turandot.

A sorpresa l’artista ha ricevuto sul palco un premio molto speciale, quello dedicato a Michele Merlo, il cantautore anche noto come Mike Bird durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, scomparso qualche anno fa per una leucemia fulminante.

Federica Panicucci ha introdotto così il premio: “Riccardo in questi anni ti sei distinto per il tuo talento, per la tua eleganza artistica, ma anche per i messaggi d’amore per il prossimo, di tolleranza, di convivenza pacifica che attraverso la musica e i testi, per questo vogliamo darti un premio speciale alla tua straordinaria carriera. Un premio intitolato a un artista, a un cantante, che è scomparso prematuramente,”

A consegnare il premio sul palco è stata la giovane Influencer Alice De Bortoli:

“Michele purtroppo ci ha lasciato a causa di una malattia fulminante ma quello che non ci lascerà mai è la sua musica, i suoi testi, le sue parole, la continua lotta per la pace, una pace interiore. Premio Michele Merlo di Play2Give a Riccardo Cocciante”

Visibilmente commosso Riccardo Cocciante ha ringraziato chiedendo di non chiamarlo genio in quanto tutto quello che ha fatto lo ha fatto sempre con umiltà, pensando di fare qualcosa di bello, e con sincerità. “Il pubblico mi ha premiato ma non chiamatemi genio, sono semplicemente Riccardo Cocciante“.