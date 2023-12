Svelato il cast del 31esimo Concerto di Natale in Vaticano. Da Rovazzi a Joss Stone, da Riccardo Cocciante a Matteo Romano

Concerto di Natale 2023 cast ricco di stelle della musica italiana e internazionale.

Il giorno di Natale andrà in scena dall’Auditorium Conciliazione in Vaticano, con la partecipazione dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, andrà in onda la 31esima edizione del Concerto di Natale.

Alla guida del Concerto di Natale 2023, in onda nella prima serata di Canale 5 il 25 dicembre, ci sarà ancora una volta Federica Panicucci.

Sul palco saliranno artisti Nazionali e internazionali in una serata musicale a favore delle bambine vittime di violenza nella Sierra Leone.

