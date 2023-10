Quante copie hanno venduto i talenti lanciati da Amici: Irama precede Amoroso, Elodie e Annalisa

Amici vendite totali e copie certificate.

Dopo esserci occupati delle copie certificate dei talenti lanciati da X Factor in questo articolo, oggi è il momento dell’altro talent show ancora oggi in onda. Programma, a differenze di quello della concorrenza, nato da un’idea di Maria De Filippi e totalmente made in Italy.

Quello in onda in questi giorni è la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nello show Mediaset, a differenza di X Factor, trova spazio, oltre a quella dei cantanti, il circuito di gara del ballo. Amici, che nella prima edizione si chiamava “Saranno famosi”, nasce inizialmente come una scuola legata maggiormente alla preparazione al mondo dello spettacolo a 360° (in diverse edizioni erano presenti altre categoria come recitazione, conduzione persino ginnastica ritmica).

I talenti delle prime edizioni hanno infatti preso parte a programmi tv come la “Buona domenica” di Maurizio Costanzo e a diversi musical, anch’essi ideati dal giornalista e conduttore tv.

Rispetto a X Factor, da subito affiancato per ragioni di format internazionale da una major, la Sony Music, Amici nei primi anni ha fatto fatica a lanciare artisti nel monde della musica. Radio e discografiche non erano interessati ai cantanti provenienti dalla scuola e anche le partecipazione a Sanremo si contano sulle dita di una mano (Maria Pia and The Superzoo, i Pquadro e Antonello Carozza).

Tra gli artisti lanciati sul mercato nelle prime sei edizioni del programma ci sono Dennis Fantina (vincitore prima edizione) e Antonino (vincitore quarta edizione) che inizialmente riscossero un discreto successo. A loro possiamo poi aggiungere la vincitrice della seconda edizione, Giulia Ottonello, che non riuscì a trovare un vero e proprio spazio per la sua musica.

La svolta avvenne nel 2007 con Marco Carta che, messo sotto contratto da Warner Music Italy, fu il primo cantante di Amici ad ottenere successo e certificazioni arrivando anche a vincere Sanremo nel 2009.

La stagione 2008/2009, complice anche il successo della prima edizione di X Factor, spinse Maria De Filippi a trovare un modo per portare le major alla sua corte. Da allora sono diventate una presenza fissa e sono diversi gli artisti che hanno conquistato certificazioni nel corso degli anni e tre vittoria al Festival di Sanremo (Carta, Valerio Scanu ed Emma).

Ma quali sono gli artisti di maggior successo lanciati nelle 22 edizioni che sono andate in onda fino ad ora? E chi vince la sfida tra Amici e XFactor in quanto a copie certificate?

