Dal successo al silenzio, il monologo di Riki a Le Iene con una parola chiave: “Rallenta”

Riki a Le Iene: il monologo del cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e le sue parole sulla musica e sulla pressione del successo con un consiglio: rallenta!

Riccardo Marcuzzo cantante classe 1992, ha trionfato nel circuito canto della 16esima edizione di Amici ottenendo importanti discografici con il suo EP d’esordio, Perdo le parole, progetto certificato con tre dischi di platino. Solo cinque mesi dopo esce il suo primo album, Mania, che ottiene il disco di platino e a cui fa seguito, meno di un anno dopo, un disco live.

Dopo un tour di successo e il tentativo di trovare il successo anche in Sudamerica (vedi qui) la carriera dell’artista inizia a vacillare anche a causa dell’eccessiva fretta, probabilmente imposta dai discografici, nel lanciare di continuo nuova musica.

Il 2020 vede Riki debuttare in gara al Festival di Sanremo con Lo sappiamo entrambi, canzone che si classifica all’ultimo posto e che non contribuisce a spingere le vendite del successivo disco, Popclub.

Da quel momento Riki sceglie di rallentare. Pubblica un singolo nel 2022, cambia manager (era seguito da Francesco Facchinetti) e lancia un brano a fine 2024, Quanto sei bella, presentato dopo anni di assenza alla corte di Maria De Filippi (a This is me) che anticipa l’uscita di un nuovo album, Casabase.

Riki: Il peso del successo e la necessità di fermarsi

Ospite a Le Iene, programma che da qualche tempo dà spazio ai monologhi di personaggi noti, Riccardo ha raccontato il suo rapporto con il successo, il bisogno di autenticità e l’importanza di rallentare in un mondo che corre troppo veloce.

Riki ha condiviso un momento di riflessione su ciò che significa vivere sotto i riflettori. Ha parlato del suo incredibile successo, dei tour sold out, delle urla dei fan dall’altra parte dell’oceano. Ma ha anche raccontato come tutto questo, a un certo punto, abbia perso significato per lui. «Puoi ottenere tutto ciò che hai sempre desiderato. Eppure a volte succede che non ti emoziona più nulla», ha detto.

Il suo messaggio è chiaro: il successo senza emozione non basta. Quando si perde la connessione con se stessi, bisogna trovare il coraggio di fermarsi e riscoprire ciò che conta davvero.

Il monologo integrale di Riki a Le Iene

Qui a seguire il testo integrale del monologo dell’artista.