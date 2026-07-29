La diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è chiusa l’11 giugno 2018 con la vittoria di Irama. Dieci puntate di serale dal 7 aprile, quattordici allievi ammessi alla fase finale, la categoria danza vinta da Lauren Celentano e un montepremi da 150.000 euro al vincitore assoluto.

È l’edizione che ha prodotto più musica di qualunque altra di quegli anni, ma non nel modo in cui ci si aspetterebbe: dei sei dischi usciti insieme a fine talent, uno solo è diventato un caso, e il ragazzo che lo ha firmato a Sanremo c’era già stato.

La finale di Amici 17 e la classifica

Alla finale dell’11 giugno 2018, negli studi Titanus Elios di Roma, arrivano in quattro: tre cantanti e una ballerina. Si comincia con la sfida fra Einar e Lauren Celentano, poi Carmen Ferreri elimina Einar, e la finalissima è fra la cantante siciliana e Irama, che era già passato di diritto.

# Allievo Categoria 1 Irama Canto 2 Carmen Ferreri Canto 3 Einar Canto 4 Lauren Celentano Danza

Lauren Celentano aveva già vinto il circuito danza prima della finalissima. Nella sfida conclusiva Irama è rimasto in testa dall’inizio alla fine, alternando i suoi inediti a Sally di Vasco Rossi e Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni, mentre Carmen Ferreri puntava su Caruso e Let It Be.

I concorrenti di Amici 17: chi c’era al serale

Al serale arrivano in quattordici, e non in dieci come previsto: le prime sei maglie vanno a Einar, Lauren, Bryan, Emma Muscat, Sephora Ferrillo e Irama, poi Maria De Filippi decide di assegnarle anche a chi aveva due sì. Sette cantanti e sette ballerini, divisi in squadra Bianca e squadra Blu.

Concorrente Categoria Come è andata Irama Canto Vincitore Carmen Ferreri Canto Seconda in finale Einar Canto Terzo in finale Lauren Celentano Danza Quarta, vincitrice categoria danza Emma Muscat Canto Eliminata in semifinale Biondo Canto Eliminato alla settima puntata Bryan Danza Eliminato nella sfida per la categoria Zic Canto Eliminato alla quinta puntata Matteo Cazzato Canto Eliminato alla quinta puntata Sephora Ferrillo Danza Eliminata alla seconda puntata Daniele Rommelli Danza Eliminato alla seconda puntata Luca Danza Eliminato alla quinta puntata Valentina Danza Eliminata alla quinta puntata Filippo Danza Eliminato alla prima puntata

I professori e le commissioni di Amici 17

Il serale cambia pelle: nuovo studio, dieci puntate, ritorno della diretta dopo cinque anni di differita e un regolamento a tre fasi. Spariscono i giudici e i direttori artistici delle squadre, resta un solo direttore artistico del serale, Luca Tommassini.

La commissione interna è formata dai professori. Per il canto Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Paola Turci e Giusy Ferreri; per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Bill Goodson.

La commissione esterna, sei personaggi dello spettacolo che giudicano la terza fase, è composta da Heather Parisi, Giulia Michelini, Simona Ventura, Marco Bocci, Ermal Meta e Alessandra Amoroso. Con la Parisi va avanti per tutto il serale il confronto sull’uso dell’autotune da parte di Biondo, il tema più discusso di quell’edizione.

I premi di Amici 17

Vincitore assoluto (150.000 euro): Irama

(150.000 euro): Irama Vincitrice categoria danza : Lauren Celentano

: Lauren Celentano Premio della critica (50.000 euro in gettoni d’oro): Lauren Celentano

(50.000 euro in gettoni d’oro): Lauren Celentano Premio Radio 105 (20.000 euro): Irama

(20.000 euro): Irama Borsa di studio eCampus (12.000 euro): Carmen Ferreri

Gli ascolti del serale di Amici 17

Il serale parte male e finisce bene. La prima puntata del 7 aprile perde la serata, tanto che la settimana successiva Maria De Filippi porta in studio Francesco Totti come ospite a sorpresa, pochi giorni dopo la rimonta della Roma in Champions League. Da lì la curva si raddrizza fino alla finale.

Puntata Data Spettatori Share Prima 7 aprile 2018 3.996.000 20,77% Seconda 14 aprile 2018 3.770.000 20,79% Terza 21 aprile 2018 3.792.000 21,55% Quarta 28 aprile 2018 3.568.000 19,50% Quinta 5 maggio 2018 3.809.000 20,94% Sesta 12 maggio 2018 4.290.000 21,37% Settima 19 maggio 2018 4.114.000 23,01% Ottava 27 maggio 2018 3.811.000 20,19% Semifinale 3 giugno 2018 4.065.000 21,82% Finale 11 giugno 2018 4.872.000 25,10%

Il serale 2018 chiude con una media di 4.008.000 spettatori e il 21,5% di share, con il minimo alla quarta puntata e il picco in finale.

Con 4.872.000 spettatori quella finale è più vista di tutte le finali di Amici dal 2023 in poi, e supera di quasi un milione e mezzo quella del 2026 vinta da Lorenzo Salvetti.

Cosa hanno venduto i dischi di Amici 17

A fine talent escono sei dischi tutti insieme, e la classifica annuale FIMI del 2018 restituisce una gerarchia molto più netta di quella della gara.

Artista Disco Classifica annuale 2018 Irama Plume 2° Irama Giovani 28° Biondo Dejavu 40° Einar Einar (EP) 81° Carmen Ferreri La complicità 99°

Plume chiude il 2018 come secondo disco più venduto dell’anno in Italia, davanti a qualunque album di artisti già affermati tranne uno. E Irama occupa due posizioni della Top 30, perché nell’autunno dello stesso anno pubblica anche Giovani.

Sul fronte delle certificazioni la distanza è ancora più larga. Dai suoi mesi ad Amici Irama porta a casa il disco d’oro per Un giorno in più nel 2018, l’oro per Voglio solo te nel 2019, tre dischi di platino per l’EP Plume nel 2020 e soprattutto le quattro volte platino di Nera nel 2019, il pezzo che lo trasforma da vincitore di talent ad artista da classifica.

Degli altri, Biondo ottiene il disco d’oro per Dejavu. Emma Muscat non certifica nulla con i dischi del 2018, ma arriva a due dischi d’oro negli anni successivi e per un’altra strada: Sangria con Astol nel 2020 e Meglio di sera con Astol e Alvaro De Luna nel 2021, entrambi pensati per il mercato spagnolo.

Il caso Irama: a Sanremo c’era già stato

Quando entra nella scuola, Irama non è un esordiente. Due anni prima, nel 2016, aveva partecipato al Festival di Sanremo fra le Nuove Proposte con Cosa resterà (Dei nostri amori), e aveva vinto il Wind Summer Festival.

Nel 2018 era una scelta controcorrente: chi aveva già calcato l’Ariston, anche solo fra i giovani, il talent lo evitava. Da lì in avanti è diventata una strada battuta, fino ai casi degli anni recenti in cui artisti passati da Sanremo fra i Big si presentano ai provini del programma.

Nel caso di Irama il ritorno all’Ariston è arrivato l’anno successivo alla vittoria: settimo posto a Sanremo 2019 con La ragazza con il cuore di latta, doppio disco di platino. Poi Ovunque sarai nel 2022, quattro volte platino, e altri due ritorni in gara. Di tutti i vincitori di Amici, è quello che ha costruito la carriera più lunga dentro il circuito sanremese.

Che fine hanno fatto i protagonisti di Amici 17

Einar : terzo, tre mesi dopo vince una serata di Sanremo Giovani ed entra fra i Big del Festival 2019. Oggi vive in provincia di Brescia ed è tornato a pubblicare dopo anni di silenzio.

: terzo, tre mesi dopo vince una serata di Sanremo Giovani ed entra fra i Big del Festival 2019. Oggi vive in provincia di Brescia ed è tornato a pubblicare dopo anni di silenzio. Biondo : eliminato in semifinale nella sfida diretta con Einar, oggi fa l’attore ed è stato protagonista di un film Netflix.

: eliminato in semifinale nella sfida diretta con Einar, oggi fa l’attore ed è stato protagonista di un film Netflix. Emma Muscat: dopo il talent ha spostato la carriera verso il mercato spagnolo e nel 2022 ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest.

Domande frequenti su Amici 17

Chi sono i concorrenti di Amici 17?

Al serale sono arrivati in quattordici. Per il canto Irama, Carmen Ferreri, Einar, Emma Muscat, Biondo, Zic, e Matteo Cazzato; per il ballo Lauren Celentano, Bryan, Sephora Ferrillo, Daniele Rommelli, Luca, Valentina e Filippo.

Chi ha vinto Amici 17?

Irama, nella finale dell’11 giugno 2018, davanti a Carmen Ferreri. Terzo Einar, quarta Lauren Celentano, che aveva già vinto la categoria danza.

Chi erano i professori di Amici 17?

Per il canto Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Paola Turci e Giusy Ferreri. Per il ballo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Bill Goodson. Direttore artistico del serale Luca Tommassini.

Chi sono i finalisti di Amici 17?

Quattro: i cantanti Irama, Carmen Ferreri ed Einar, e la ballerina Lauren Celentano.

In che anno è andato in onda Amici 17?

Il serale è andato in onda dal 7 aprile all’11 giugno 2018, per dieci puntate, con la fase pomeridiana partita nell’autunno 2017.

Qual è stato il disco più venduto di Amici 17?

Plume di Irama, secondo album più venduto in Italia nell’intero 2018 e poi certificato tre volte platino.