Dopo i mesi vissuti all’interno della scuola di Amici, il ritorno alla quotidianità non è stato immediato per Elena D’Elia, reduce dalla pubblicazione del suo primo EP Non è mica fantasia.

La cantautrice ha infatti raccontato come il passaggio da una realtà intensa e ricca di stimoli a una vita più lenta abbia richiesto un tempo di adattamento, favorito dalla presenza di familiari e amici.

Elena D’Elia: “Sono cresciuta senza snaturarmi”

All’interno del talent show Elena è cresciuta, rimanendo però fedele a se stessa. Ed è forse questa una delle cose che più la rendono orgogliosa del proprio percorso.

Una conferma arrivata anche dai suoi genitori, che al ritorno l’hanno descritta come la stessa ragazza partita mesi prima per inseguire il proprio sogno.

“Viva la nicchia”

Durante l’intervista Elena ci ha parlato anche della tanto discussa “nicchia” che, lontano da interpretazioni negative, la cantautrice considera un valore aggiunto:

“Non vedo la nicchia come qualcosa di dispregiativo. Per me è semplicemente il segno che sono diversa da quello che mi circonda”.

Una filosofia che si lega direttamente alla sua idea di cantautorato, vissuto come forma di espressione autentica e necessaria.

“Non è mica fantasia”: le emozioni e la forza di chiedere aiuto

Uno dei cambiamenti più importanti vissuti durante Amici riguarda il rapporto con le emozioni.

“Pensavo di essere forte, perché non mi scalfiva niente. In realtà, aggiravo semplicemente tutte le mie emozioni”.

La convivenza con gli altri allievi le ha così insegnato il valore della condivisione e dell’ascolto reciproco.

“Chiedere aiuto non è assolutamente una debolezza, ma la forza più grande”.

Una consapevolezza che oggi rappresenta uno degli insegnamenti più preziosi raccolti lungo il percorso.

“Non è Mica Fantasia”: l’intervista a Elena D’Elia

Nel nuovo EP, Non è mica fantasia, trova spazio anche una riflessione sul tempo, spesso percepito come qualcosa che sfugge continuamente.

“Il tempo è un mio nemico da tutta la vita. Penso di non averne mai abbastanza”.

Per questo il suo obiettivo è imparare a vivere il presente, dando valore al qui e ora.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo di Elena D’Elia.