Elena D’Elia, finalista di Amici 25, è pronta a far conoscere il suo mondo musicale con l’EP d’esordio Non è mica fantasia, in uscita il 29 maggio nei digital store e dal 12 giugno anche in formato fisico.

Dal 22 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali A parte me – Radio Edit, il nuovo singolo pubblicato per Oyà, etichetta discografica di Fiorella Mannoia, e Warner Records.

Elena torna dopo Amici 25 con A parte me

A parte me – Radio Edit nasce dalla collaborazione con Amara, autrice del testo, mentre la produzione della nuova versione è firmata da Michele Canova.

Una ballad costruita su sonorità essenziali e su un’interpretazione che punta sull’emotività e sulla forza delle parole.

Presentando il pezzo, Elena ha raccontato:

“Sono esuberante, esagerata, ma nella scuola ho conosciuto diversi lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole. Questo è un pezzo molto fragile dal testo incredibile. È un altro lato di me.”

Il brano ha trovato già il forte appoggio del gruppo RTL, che ha messo il pezzo in rotazione su RTL 102.5 e in alta rotazione su Radio Zeta.

Il brano ha trovato già il forte appoggio del gruppo Rtl che ha messo il pezzo in rotazione su Rtl 102.5 e in alta rotazione su Radio Zeta.

Non è mica fantasia: il primo EP di Elena

Il nuovo singolo farà parte di Non è mica fantasia, primo EP ufficiale della cantante classe 2006.

Il progetto arriverà il 29 maggio in digitale e il 12 giugno in formato fisico.

Dopo il percorso nel talent di Maria De Filippi, il disco rappresenta il primo vero capitolo discografico di Elena fuori dalla scuola di Amici.

Nelle prossime settimane saranno annunciati anche gli appuntamenti instore della cantautrice.