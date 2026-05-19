19 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
19 Maggio 2026

Elena D’Elia dopo Amici 25: A parte me anticipa l’EP Non è mica fantasia

Il brano è già in alta rotazione su RTL 102.5 e Radio Zeta.

News di All Music Italia
Elena D’Elia finalista di Amici 25
Condividi su:

Elena D’Elia, finalista di Amici 25, è pronta a far conoscere il suo mondo musicale con l’EP d’esordio Non è mica fantasia, in uscita il 29 maggio nei digital store e dal 12 giugno anche in formato fisico.

Dal 22 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali A parte me – Radio Edit, il nuovo singolo pubblicato per Oyà, etichetta discografica di Fiorella Mannoia, e Warner Records.

Elena torna dopo Amici 25 con A parte me

A parte me – Radio Edit nasce dalla collaborazione con Amara, autrice del testo, mentre la produzione della nuova versione è firmata da Michele Canova.

Una ballad costruita su sonorità essenziali e su un’interpretazione che punta sull’emotività e sulla forza delle parole.

Presentando il pezzo, Elena ha raccontato:

“Sono esuberante, esagerata, ma nella scuola ho conosciuto diversi lati di me che reprimevo per paura che mi rendessero debole. Questo è un pezzo molto fragile dal testo incredibile. È un altro lato di me.”

Il brano ha trovato già il forte appoggio del gruppo RTL, che ha messo il pezzo in rotazione su RTL 102.5 e in alta rotazione su Radio Zeta.

Il brano ha trovato già il forte appoggio del gruppo Rtl che ha messo il pezzo in rotazione su Rtl 102.5 e in alta rotazione su Radio Zeta.

Copertina dell’EP Non è mica fantasia di Elena D’Elia

Non è mica fantasia: il primo EP di Elena

Il nuovo singolo farà parte di Non è mica fantasia, primo EP ufficiale della cantante classe 2006.

Il progetto arriverà il 29 maggio in digitale e il 12 giugno in formato fisico.

Dopo il percorso nel talent di Maria De Filippi, il disco rappresenta il primo vero capitolo discografico di Elena fuori dalla scuola di Amici.

Nelle prossime settimane saranno annunciati anche gli appuntamenti instore della cantautrice.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 2

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 3

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 4

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 5

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
DARA rappresenta la Bulgaria all’Eurovision 2026 con Bangaranga 7

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: classifica finale e quinto posto per l’Italia con Sal Da Vinci
Elena D'Elia, Emiliano Fiasco, Nicola Marchionni, Alessio Di Ponzio e Lorenzo Salvetti finalisti di Amici 25 il 17 maggio 2026 8

Amici 25: Lorenzo Salvetti vince ma è la finale con gli ascolti più bassi di sempre
Elena, foto ufficiale per il lancio del singolo A parte me di Amici 25 9

Elena D'Elia canta la fragilità in "A parte me": l'inedito di Amici 25 firmato da Amara
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.