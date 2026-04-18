Testo e significato di Problema, il nuovo singolo di Baby Gang in uscita venerdì 24 aprile. A quasi un anno dalla pubblicazione di Cassa, l’ultimo brano da solista rilasciato nel giugno del 2025, il rapper torna con nuova musica.

L’annuncio arriva al termine di un lungo sfogo sui social in cui Zaccaria Mouhib ha rotto il silenzio sulle sue recenti vicende giudiziarie, culminate con l’arresto di metà marzo per possesso abusivo di armi, rapina e maltrattamenti.

Baby Gang – Problema : il significato del brano

L’uscita del singolo si intreccia strettamente con il momento personale e legale dell’artista. Attraverso una serie di storie su Instagram, Baby Gang ha respinto le accuse di maltrattamenti verso l’ex compagna, parlando di un accanimento nei suoi confronti iniziato dopo una relazione con l’ex moglie di un carabiniere. “Non sono mai stato un santo, ma ciò non vuol dire che sono colpevole di qualsiasi cosa mi accusano”, ha scritto il rapper dal carcere, dove si trova attualmente in regime di 14 bis.

Nel suo messaggio, Mouhib descrive una condizione di isolamento totale e si definisce “l’esperimento fallito di questa giustizia”. Afferma di essere stato intercettato per due anni in casa propria e di subire una persecuzione che lo ha spinto a girare armato. La conclusione del suo sfogo è proprio il lancio del nuovo progetto: “Sono isolato dal mondo, non so che ore sono, non so che giorno è e non me ne frega un cazzo. Ho solo un problema, e uscirà venerdì su tutte le piattaforme”.

Il testo di Problema

Il testo completo di “Problema” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 24 aprile, giorno di uscita del singolo.