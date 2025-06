Tra merengue e urban, Baby Gang torna con un brano per l’estate, “Cassa”

Baby Gang testo e significato di Cassa, il nuovo brano con cui il rapper proverà a far ballare tutti quest’estate. Dopo le collaborazioni con El Grande Toto in Rassi e con Fred De Palma in Sexy Rave e con Niko Pandetta in Minorile, arriva quindi nuova musica.

Il brano è fuori da venerdì 6 giugno per Warner Music Italy.

Da Rassi a Cassa: la nuova fase musicale di Baby Gang

Dopo l’uscita di Rassi, brano rappato per la prima volta in marocchino e in collaborazione con El Grande Toto, Baby Gang ha mostrato la volontà di esplorare le proprie radici culturali e di fonderle con il proprio linguaggio musicale. La canzone è stata un ponte tra la scena italiana e quella internazionale, consolidando la sua presenza in Europa e Nord Africa.

Successivamente è arrivata la collaborazione con Fred De Palma in Sexy Rave, un brano che fonde due stili diversi ma complementari, pensato per le playlist estive e per il clubbing. Due collaborazioni che segnano una fase di maturazione e di apertura artistica per il rapper classe 2001.

Cassa : testo e significato del nuovo brano di Baby Gang

Cassa viene presentato come una traccia potente e immediata, che unisce il mondo urban con influenze latine e una base ispirata al merengue. Un ritmo travolgente che richiama le notti estive, le piste da ballo e il bisogno di rivalsa. Baby Gang porta nel suo stile diretto e crudo una carica melodica che strizza l’occhio al pop ma resta fedele alla sua attitudine da strada.

Il brano parla di sogni e ambizioni, del desiderio di farcela senza tradire le proprie origini, con quella grinta che ha reso Baby Gang uno dei protagonisti indiscussi della scena urban. Il titolo, “Cassa”, evoca da un lato la cassa della musica che pulsa ovunque, e dall’altro la metafora del denaro e della conquista personale.

BABY GANG – CASSA – TESTO

In arrivo