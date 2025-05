Dal palco al carcere (e ritorno): la provocazione di Niko Pandetta e Baby Gang con “Minorile”

Niko Pandetta testo e significato di Minorile, nuovo singolo in arrivo, un duetto con Baby Gang dopo la bufera per la videochiamata dal palco del Live

Non si placano le polemiche attorno a Baby Gang e Niko Pandetta dopo quanto accaduto sul palco dell’One Day Music Festival il 1° maggio 2025. Durante la sua esibizione, Baby Gang ha mostrato al pubblico una videochiamata in cui compariva Pandetta, detenuto a Rosarno, co-autore del brano Italiano. La scena, ripresa dai fan e rilanciata sui social, ha subito sollevato un caso mediatico e giudiziario.

Una provocazione? La procura apre un’inchiesta

Secondo quanto riportato da Ansa, la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per verificare se la videochiamata sia avvenuta in diretta o meno. Intanto, la polizia penitenziaria ha effettuato una perquisizione nel carcere calabrese trovando effettivamente un telefono cellulare nella cella di Niko Pandetta. Il cantante neomelodico è ora indagato per accesso indebito a dispositivi di comunicazione.

Ricordiamo che Niko Pandetta, detenuto dal 2022 con l’accusa di spaccio, ha costruito una carriera musicale tra neomelodico e rap. I suoi ultimi lavori sono l’album Cella 5 (2023), il brano Don con Don Pero, e Motorino con Skinny, pubblicato a marzo 2025.

NIKO PANDETTA – MINORILE – SIGNIFICATO DEL NUOVO SINGOLO CON BABY GANG

A meno di 48 ore dalla polemica, arriva l’annuncio: Pandetta ha pubblicato un post con l’anteprima di quello che sarà il suo nuovo singolo, Minorile, un brano in duetto proprio con Baby Gang. Il post è accompagnato da un invito ai fan: “Chi commenta di più sarà scelto per un regalo”, con l’emoji dei soldi a corredo.

Un’operazione comunicativa che ha il sapore della provocazione, considerando il titolo del brano e il contesto attuale. L’uscita di Minorile promette già di far discutere e nel frattempo nel suo post Niko Pandetta ha pubblicato anche uno spoiler del brano, una canzone che parla proprio della vita dei due artisti accomunati da un passato “difficile” e dalle esperienze in carcere.

TESTO DI MINORILE di NIKO PANDETTA E BABY GANG

Tu mo non ‘o saje

Io stong sempre in miezz’ ai guaj

T’o’ giur’ non ‘o scord’ maj

Mai

Notti passati senza dormire

Siamo passati dal minorile

La mia prima notte nel minorile

Avevo solamente 15 anni