Dopo X Factor Lorenzo Salvetti riflette… “Lasciarsi è una cosa da grandi”

Lorenzo Salvetti Lasciarsi è una cosa da grandi testo e significato: dopo aver pubblicato Mille concerti, brano che gli è valso la finale di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti torna con un nuovo brano intimo e personale.

Lasciarsi è una cosa da grandi è disponibile da venerdì 28 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy.

lorenzo salvetti – Lasciarsi è una cosa da grandi – significato del brano

Prodotta da CanovA e scritta dallo stesso Lorenzo Salvetti, la canzone è una ballad malinconica che riflette sulla fine di un amore e su quella maturità che arriva solo quando si accetta di lasciar andare. “Io mi fidavo sempre quando tu dicevi che lasciarsi è una cosa da grandi”, canta Salvetti nel ritornello, con parole che mescolano disincanto e consapevolezza.

Il brano racconta scene di vita quotidiana, cicatrici emotive che non si rimarginano e notti insonni, il tutto narrato con una scrittura diretta e visiva. Nonostante la rottura, resta il tentativo di aggrapparsi a ciò che è stato, prima di capire che lasciarsi, a volte, è un atto d’amore e di crescita.

La produzione di CanovA accompagna la voce di Salvetti con un arrangiamento semplice e delicato, lasciando spazio alle parole e alle emozioni. Un altro passo importante nel percorso musicale di un artista che, dopo il talent, continua a costruire la sua identità senza rincorrere mode ma rimanendo fedele al proprio stile.

Dal palco di X Factor al nuovo progetto discografico

Con Lasciarsi è una cosa da grandi, Lorenzo Salvetti prosegue il lavoro sul suo album d’esordio. Il brano arriva dopo mesi di silenzio seguiti al programma, un tempo che l’artista ha dedicato alla scrittura e alla riflessione.

La sua cifra stilistica, emersa già durante il percorso televisivo, si conferma anche in questo nuovo singolo: una scrittura intima, autentica e generazionale, che trova nel pop d’autore lo spazio perfetto per esprimersi.

LORENZO SALVETTI – lasciarsi è una cosa da grandi – testo

La tua cicatrice

Le mie nottatacce

Cade un meteorite

Al cinema d’estate

Un altro bar in piazza

Che cambia gestione

Tu ci credi al karma

Credi alle persone

Ho perso a tavolino ma

Te la do vinta

Se non c’è più amore dai

facciamo finta

Per quanto assurdo

Per quanto strano

Per quanto inutile

Però pensavo

Che ho visto i tuoi occhi blu

Mandare in crisi gli aereoplani

Gli astronauti

Ma io non ci casco più

Se vuoi tornare non fare tardi

Perché è tutto

Da rifare, da rifare tutto

Io mi fidavo sempre quando tu

Dicevi che lasciarsi è una cosa da grandi

E invece poi ti ho persa pensa tu che stupido

Ti sto cercando tra la nebbia, il mare e il Veneto

Per te sono andato ovunque, pure in guerra ma

Avevo in mano solo una chitarra elettrica

Un po’ mi manca rimanere soli

Io e te in una stanza

E poi mi manca gridarci in faccia

Una frase sdolcinata sotto cassa

Che ho visto i tuoi occhi blu

Mandare in crisi gli aereoplani

Gli astronauti

Ma io non ci casco più

Se vuoi tornare non fare tardi

Perché è tutto

Da rifare, da rifare tutto

Io mi fidavo sempre quando tu

Dicevi che lasciarsi è solo un modo

Solo un modo per pensarsi meno

Tu chiamami codardo ma io ancora non ci credo

È che ho paura del futuro

Paura che sto crescendo

Che ho visto i tuoi occhi blu

Mandare in crisi gli aereoplani

Gli astronauti

Ma io non ci casco più

Se vuoi tornare non fare tardi

Perché è tutto

Da rifare, da rifare tutto

Io mi fidavo sempre quando tu

Dicevi che lasciarsi è una cosa da grandi