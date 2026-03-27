“Numero 10 – Lo Spettacolo”: Maradona torna a teatro a Napoli, quarant’anni dopo il primo scudetto

A quarant’anni dalla storica vittoria del primo scudetto del Napoli, conquistato sotto la guida di Diego Armando Maradona nella stagione 1986/1987, la figura del Pibe de Oro torna a vivere attraverso un nuovo progetto teatrale. Debutterà al Teatro Palapartenope di Napoli il prossimo 3 ottobre 2026 NUMERO 10 – Lo Spettacolo: un’opera che si propone di andare oltre la celebrazione del campione per esplorarne l’uomo, le fragilità e le contraddizioni.

La produzione mette subito in chiaro che non si tratterà di un musical, ma di uno spettacolo teatrale imponente e contemporaneo, con una drammaturgia potente, coreografie spettacolari e scenografie monumentali. Sul palco saliranno trenta artisti, tra attori, ballerini, acrobati e cantanti, per raccontare una storia di riscatto, coraggio e umanità, incentrata sul conflitto eterno tra l’uomo e la sua stessa leggenda.

Un team creativo d’eccezione

A guidare il progetto c’è un team artistico di primo livello. La regia è affidata a Carolina Fanelli, che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Marino Bartoletti, firma storica del giornalismo sportivo. Quest’ultimo, oltre alla consulenza sulla sceneggiatura, ha scritto il monologo che chiuderà lo spettacolo. Le musiche di scena originali sono composte da Phil Mer, batterista e compositore già al fianco di artisti come Pooh, Pino Daniele e Francesco Renga.

Nei prossimi mesi verranno svelati i nomi degli altri artisti coinvolti, tra cui attori e cantanti del panorama internazionale, alcuni dei quali strettamente legati alla città di Napoli.

Non solo calcio: il racconto dell’uomo

L’obiettivo di NUMERO 10 – Lo Spettacolo è attraversare il mito per arrivare al cuore dell’umanità di Maradona: il talento assoluto e la caduta, la ribellione e il riscatto, l’amore viscerale di una città e la pressione insostenibile. Una storia che, pur partendo da Napoli e dal calcio, vuole parlare a un pubblico universale attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo e cinematografico, capace di unire epicità e intimità.

La scelta del Teatro Palapartenope per il debutto nazionale è un omaggio a un luogo iconico della scena partenopea, lo spazio naturale per accogliere un progetto che nasce in dialogo diretto con la città.

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