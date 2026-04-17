Testo e significato di Puttana Svizzera, il nuovo singolo di Madame feat. Nerissima Serpe, Papa V e 6occia, in uscita il 17 aprile 2026 per Sugar Music. Il brano è la nona traccia dell’album Disincanto, prodotto da Bias e scritto da Madame, Nerissima Serpe, Papa V, 6occia e Bias. È il pezzo più anarchico del disco: quattro strofe, quattro voci, quattro registri completamente diversi che si incontrano su un ritornello che parla di disincanto e simulazione.

Madame feat. Nerissima Serpe, Papa V e 6occia – Puttana Svizzera : il significato del brano

Il titolo è un’autoironia immediata. Madame si descrive come qualcuno che sembra tirato, perfetto in superficie – “Sto tutta tirata, sembro una puttana svizzera” – ma che sotto ha una gola che vede farmaci e pillole, un corpo count sopra la media e cicatrici sui polsi che non vuole più. La prima strofa è un autoritratto senza filtri: i soldi arrivati senza capire come, il trolley alle medie, il Rolex che non porta a Milano. “Sono più volgare della Divina Commedia” è una delle righe più dense del disco.

Il ritornello è il centro tematico del brano e di tutto l’album: “Sono una festa senza musica / Da quando è passato l’incanto / Di quello che ho ottenuto frega un cazzo / Di quello che non ho mi vanto”. È la definizione di disincanto in quattro versi. Non rimpianto, non nostalgia – solo la constatazione che quello che si è ottenuto non basta mai, e che il vuoto che rimane è più rumoroso del successo.

I tre featuring arrivano ognuno con il proprio mondo. Nerissima Serpe porta il rap più classico con una citazione al Premio Tenco di Madame: “Noi trappiamo con Madame che ha già vinto un premio Tenco”. Papa V è il più diretto e volutamente provocatorio. 6occia è la sorpresa del disco: un informatico che fa tour manager per scherzo, che piange con due ragazze sulle mani e che ha trovato le cause dei suoi problemi in dieci anni di terapia.

Produttore: Bias.

Il testo di Puttana Svizzera

Amo stare sui coglioni, ma di più stare sul cazzo

Mhm, iniziamo bene

Avrò poche tette, però c’ho un talento innato

Mhm, bro, parlo del rap

Sto tutta tirata, sembro una puttana svizzera

Un vizio valvolare, sto causando l’extrasistole

La mia gola ultimamente vede s– e pillole

Penserà che mangio solo yogurt della Müller

Io non so come ho fatto a fare i soldi

Alle medie giravo con il trolley

A Milano non giro con il Rolly

Non mi piacciono più i tagli sui polsi

Sono più volgare della Divina Commedia

Un milione all’anno solo per dire minchiate

Body count più del doppio della media

Ma se conto anche tutte le inculate

Sono una festa senza musica

Da quando è passato l’incanto

Di quello che ho ottenuto frega un cazzo

Di quello che non ho mi vanto

Voglio vederti più sicura

Che tanto la fortuna gira

Tutta questa gente simula

Tu dimmi quello che ti gira

Lei mi chiama “coso”, io la chiamo “cosa”

Puttane svizzere, ne so qualcosa

Ho dedicato vari versi in prosa

Il mio amico ha perso la verginità in un’orgia

Chi non pensa non perde tempo

Chi apre gli occhi ascolta il silenzio

Parli tanto, bro, ti vedo teso

Noi trappiamo con Madame che ha già vinto un premio Tenco

Cos’è bene, cos’è male non riesco a capirlo

Tipo Dostoevskji, che ha scritto “L’idiota”

Tutte vogliono Nerissima, sarò un’icona

Riempio d’oro tutto il collo come una milfona

Sborro quattro ore in fila, dopo vado in coma

Poi mi pento, paranoia dentro la Rimowa

Ho prospettive per il mio futuro

Ma oggi vivo la giornata, sto prendendo il muro

Sono una festa senza musica

Da quando è passato l’incanto

Di quello che ho ottenuto frega un cazzo

Di quello che non ho mi vanto

Voglio vederti più sicura

Che tanto la fortuna gira

Tutta questa gente simula

Tu dimmi quello che ti gira

Se ti fai fottere da una donna sei tu la donna

Non ho mai fottuto con le donne di Bologna

Mi guardo allo specchio mentre non provo vergogna

Sono vestito bene come una vera troia

Chi mi vuole morto vuole anche il mio cazzo in bocca

Lei mi blocca, poi mi sblocca e mi riblocca

Io le voglio bene a questa zoccola

Perché una sega è molto meglio di una coccola

Ho fatto il grano, sono bianco parmigiano

Tu sei tutto duro e sembri il mio cazzo in mano

Se ti do un calcio in culo è sicuro che vai lontano

Ho mandato a fare in culo chi mi ha detto di andar piano

Loropiana non la compro, Ferragamo pure

Perché ci vanno in giro i gay e pure le sciure

Che ho comprato casa e manco so contare i soldi

L’ho comprata vicino a Massimo Boldi

Sono una festa senza musica

Da quando è passato l’incanto

Di quello che ho ottenuto frega un cazzo

Di quello che non ho mi vanto

Voglio vederti più sicura

Che tanto la fortuna gira

Tutta questa gente simula

Tu dimmi quello che ti gira

Due fighe sulle mani, ma sono scoppiato a piangere

In terapia ho trovato le cause

Ci ho messo dieci anni, però adesso scopo forte

Tu sei mega ricco, ma mi sembri uno sfigato

Ed è palese a tutti quanti che hai una vita tristissima

Al mio paese si comprano ancora i follower

E pensano di contare qualcosa nella vita

Sai perché a tutti fa schifo il lavoro?

Perché non ci diventi né ricco né famoso

Io ad esempio faccio l’informatico

E Madame mi ha detto di prendermi il giorno

Avevo preso ferie pure per una figa

Solo per vantarmene con tutto l’ufficio

Tra poco apro la partita IVA

Come tour manager per la mia minchia