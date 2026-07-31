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Happy Arecreate 2026: a Lagonegro una giornata gratuita con Disco Club Paradiso e MilleAlice

Il 12 agosto a Lagonegro, quattro live e ingresso gratuito.

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Collage dei quattro artisti della line-up dell'Happy Arecreate 2026 a Lagonegro, tra cui i Disco Club Paradiso con sfere specchiate
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Il Happy Arecreate torna per la sesta edizione mercoledì 12 agosto 2026 nel centro storico di Lagonegro, in provincia di Potenza. Sul palco Lumiero, Henna, MilleAlice e il live show dei Disco Club Paradiso, con un dj set finale affidato ad artisti locali. L’ingresso è gratuito.

Happy Arecreate 2026
Data Città Ingresso
12 ago 2026 Lagonegro (PZ)
Centro storico		 Gratuito

Happy Arecreate 2026: la line-up

La programmazione musicale del 12 agosto riunisce quattro progetti, distribuiti negli spazi del centro storico.

Mercoledì 12 agosto 2026

Lumiero, Henna, MilleAlice, Disco Club Paradiso con il loro Live Music Show, più un dj set conclusivo affidato ad artisti del territorio.

Tra i nomi in cartellone, i Disco Club Paradiso arrivano dal percorso che li ha portati da X Factor a Sanremo Giovani e dalla pubblicazione dell’album Ansia d’amare, uscito a giugno 2026. MilleAlice si è invece fatta notare durante le selezioni di X Factor 2025.

Happy Arecreate: il programma oltre i concerti

La sesta edizione ha per titolo Il rumore di ciò che non vedi e si sviluppa come percorso itinerante tra i vicoli del centro storico. Accanto ai concerti trovano spazio interventi teatrali curati da artisti locali, un’area espositiva dedicata ad artisti e artigiani, spazi per i creativi e performance di live painting.

Il programma comprende anche escursioni naturalistiche organizzate con le associazioni attive sul territorio, visite guidate alle chiese del centro storico, un’area talk e un’area food and beverage gestita con le attività commerciali della zona.

Chi organizza Happy Arecreate

L’evento nasce da Arecreate, associazione culturale fondata nel 2020 e indipendente da appartenenze politiche, che lavora sulla riscoperta dell’identità e del patrimonio del territorio lucano. La manifestazione si tiene con il patrocinio del Comune di Lagonegro e si richiama agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sulla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi.

L’ufficio stampa è curato da Pulsar Media PR.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

Il Happy Arecreate è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival musicali estate 2026: la guida completa.

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