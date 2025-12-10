10 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
10 Dicembre 2025

“Il Primo Grande Disco di Lumiero”: un debutto che profuma di Milano, periferie e amori irriverenti

Un album che è è un viaggio sentimentale nella canzone d’autore contemporanea

News di All Music Italia
Lumiero – “Il Primo Grande Disco di Lumiero”
Condividi su:

Lumiero ha pubblicato il suo primo album, Il Primo Grande Disco di Lumiero, venerdì 5 dicembre. Il progetto sta circolando come si muovono le cose che hanno un’identità precisa: lentamente, ma in modo inconfondibile.

Per chi volesse conoscere meglio la storia del cantautore partiamo subito con un…

Chi è Lumiero

Classe ’97, voce senza tempo, penna che colpisce al primo ascolto. Lumiero è il nuovo canzoniere della Milano di oggi: un piede in centro, l’altro in Barona. Se la periferia è lo specchio della società, lui la riflette con un romanticismo sgualcito e un’ironia che non diventa mai cinismo.

Nei suoi testi passano amori intensi, fughe estive e l’identità fragile di un Paese che cerca ancora il suo posto. La musica è tela e cornice di questo racconto, tra melodie che sanno di classici e intuizioni contemporanee. Se il tempo è circolare, come dice lui, allora siamo davvero tornati all’inizio: un esordio che sembra un ritorno, un disco che è già un mondo.

LUMIERO: Un disco che non assomiglia a nessun debutto contemporaneo

Il Primo Grande Disco Di Lumiero, fuori per Four Flies Records, è un progetto interamente prodotto da Marquis e arriva dopo il 45 giri La Tua Amica Più Cara / Corteggiamento Lento e dopo il singolo Un Letto Per Tre.

Lumiero costruisce un canzoniere che attraversa la Barona, i suoi cortili, le sue estati calde e quei silenzi che fanno più rumore delle parole. Dentro il disco c’è la canzone d’autore, c’è la chanson, c’è l’exotica, ma soprattutto c’è quello sguardo laterale che appartiene solo a chi osserva la città dai bordi e la restituisce piena di poesia.

Lumiero – Cover dell’album “Il Primo Grande Disco di Lumiero”

Foto Di Michele Rossetti

L’album si muove come un viaggio sentimentale: dagli amori sbagliati alle scintille improvvise, dai flirt estivi che durano una notte alle verità che nessuno vuole ammettere. Lumiero alterna ironia e malinconia senza mai diventare compiacente. Parla di uomini e donne imperfetti, di promesse che tremano al primo temporale, di carezze che diventano trappole e di libertà riconquistate a morsi.

Tra valzer esotici, frammenti teatrali e arrangiamenti che richiamano mondi lontani, l’amore diventa un casinò emotivo: si entra per giocare, si rischia tutto, si perde, si vince. Ma soprattutto si cresce. E quando l’acqua si alza, il disco non dice di scappare: dice di restare, di bagnarsi, di respirare la tempesta e continuare a camminare.

C’è anche la tradizione, che ritorna in una reinterpretazione senza tempo, trasformando un classico in un soffio moderno ed elegante. È il segno di un esordio che non mette confini, non gioca a fare il nostalgico e non si vergogna di essere emotivo.

La tracklist de “Il Primo Grande Disco Di Lumiero”

  1. La Tua Amica Più Cara
  2. Non Sono Tua
  3. Un Letto Per Tre
  4. Semi Nel Vento
  5. Corteggiamento Lento
  6. Impermeabile
  7. Io Sono Il Vento
  8. Come Fossi Estate

Foto di copertina di Vasta Film

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Semifinale Sanremo Giovani 2025 con i concorrenti in gara nei duelli e nella sfida a tre. 1

Sanremo Giovani 2025, la semifinale: ecco chi sono i sei artisti che si giocheranno i due posti per Sanremo 2026
Artisti che passano da X Factor ad Amici nel nuovo editoriale All Music Italia 2

Da X Factor ad Amici: la migrazione degli artisti e cosa racconta davvero della discografia italiana
Sanremo Giovani 2025, come funziona la semifinale a 11 concorrenti 3

Sanremo Giovani 2025, una semifinale inedita con 11 concorrenti e una sfida a tre
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 25 pagelle undicesima puntata 7 dicembre 5

Amici 2025, le pagelle dell'undicesima puntata: il debutto da "Golden Buzz" di Lorenzo Salvetti
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 7

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 8

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Audizioni di Area Sanremo 2025 al Palafiori 9

Area Sanremo 2025 chi è Commissione musicale che selezionerà i ragazzi e quando scopriremo i vincitori
EroCaddeo presenta il nuovo cd scrivimi quando arrivi (punto) 10

EroCaddeo pubblica “scrivimi quando arrivi (punto)”: il nuovo cd autografato in uscita il 9 gennaio 2026

Cerca su A.M.I.