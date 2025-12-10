“Il Primo Grande Disco di Lumiero”: un debutto che profuma di Milano, periferie e amori irriverenti

Lumiero ha pubblicato il suo primo album, Il Primo Grande Disco di Lumiero, venerdì 5 dicembre. Il progetto sta circolando come si muovono le cose che hanno un’identità precisa: lentamente, ma in modo inconfondibile.

Per chi volesse conoscere meglio la storia del cantautore partiamo subito con un…

Chi è Lumiero

Classe ’97, voce senza tempo, penna che colpisce al primo ascolto. Lumiero è il nuovo canzoniere della Milano di oggi: un piede in centro, l’altro in Barona. Se la periferia è lo specchio della società, lui la riflette con un romanticismo sgualcito e un’ironia che non diventa mai cinismo.

Nei suoi testi passano amori intensi, fughe estive e l’identità fragile di un Paese che cerca ancora il suo posto. La musica è tela e cornice di questo racconto, tra melodie che sanno di classici e intuizioni contemporanee. Se il tempo è circolare, come dice lui, allora siamo davvero tornati all’inizio: un esordio che sembra un ritorno, un disco che è già un mondo.

LUMIERO: Un disco che non assomiglia a nessun debutto contemporaneo

Il Primo Grande Disco Di Lumiero, fuori per Four Flies Records, è un progetto interamente prodotto da Marquis e arriva dopo il 45 giri La Tua Amica Più Cara / Corteggiamento Lento e dopo il singolo Un Letto Per Tre.

Lumiero costruisce un canzoniere che attraversa la Barona, i suoi cortili, le sue estati calde e quei silenzi che fanno più rumore delle parole. Dentro il disco c’è la canzone d’autore, c’è la chanson, c’è l’exotica, ma soprattutto c’è quello sguardo laterale che appartiene solo a chi osserva la città dai bordi e la restituisce piena di poesia.

L’album si muove come un viaggio sentimentale: dagli amori sbagliati alle scintille improvvise, dai flirt estivi che durano una notte alle verità che nessuno vuole ammettere. Lumiero alterna ironia e malinconia senza mai diventare compiacente. Parla di uomini e donne imperfetti, di promesse che tremano al primo temporale, di carezze che diventano trappole e di libertà riconquistate a morsi.

Tra valzer esotici, frammenti teatrali e arrangiamenti che richiamano mondi lontani, l’amore diventa un casinò emotivo: si entra per giocare, si rischia tutto, si perde, si vince. Ma soprattutto si cresce. E quando l’acqua si alza, il disco non dice di scappare: dice di restare, di bagnarsi, di respirare la tempesta e continuare a camminare.

C’è anche la tradizione, che ritorna in una reinterpretazione senza tempo, trasformando un classico in un soffio moderno ed elegante. È il segno di un esordio che non mette confini, non gioca a fare il nostalgico e non si vergogna di essere emotivo.

La tracklist de “Il Primo Grande Disco Di Lumiero”

La Tua Amica Più Cara Non Sono Tua Un Letto Per Tre Semi Nel Vento Corteggiamento Lento Impermeabile Io Sono Il Vento Come Fossi Estate

Foto di copertina di Vasta Film