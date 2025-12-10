“Il Primo Grande Disco di Lumiero”: un debutto che profuma di Milano, periferie e amori irriverenti

Lumiero ha pubblicato il suo primo album, Il Primo Grande Disco di Lumiero, venerdì 5 dicembre. Il progetto sta circolando come si muovono le cose che hanno un’identità precisa: lentamente, ma in modo inconfondibile.
Per chi volesse conoscere meglio la storia del cantautore partiamo subito con un…
Chi è Lumiero
Classe ’97, voce senza tempo, penna che colpisce al primo ascolto. Lumiero è il nuovo canzoniere della Milano di oggi: un piede in centro, l’altro in Barona. Se la periferia è lo specchio della società, lui la riflette con un romanticismo sgualcito e un’ironia che non diventa mai cinismo.
Nei suoi testi passano amori intensi, fughe estive e l’identità fragile di un Paese che cerca ancora il suo posto. La musica è tela e cornice di questo racconto, tra melodie che sanno di classici e intuizioni contemporanee. Se il tempo è circolare, come dice lui, allora siamo davvero tornati all’inizio: un esordio che sembra un ritorno, un disco che è già un mondo.
LUMIERO: Un disco che non assomiglia a nessun debutto contemporaneo
Il Primo Grande Disco Di Lumiero, fuori per Four Flies Records, è un progetto interamente prodotto da Marquis e arriva dopo il 45 giri La Tua Amica Più Cara / Corteggiamento Lento e dopo il singolo Un Letto Per Tre.
Lumiero costruisce un canzoniere che attraversa la Barona, i suoi cortili, le sue estati calde e quei silenzi che fanno più rumore delle parole. Dentro il disco c’è la canzone d’autore, c’è la chanson, c’è l’exotica, ma soprattutto c’è quello sguardo laterale che appartiene solo a chi osserva la città dai bordi e la restituisce piena di poesia.
L’album si muove come un viaggio sentimentale: dagli amori sbagliati alle scintille improvvise, dai flirt estivi che durano una notte alle verità che nessuno vuole ammettere. Lumiero alterna ironia e malinconia senza mai diventare compiacente. Parla di uomini e donne imperfetti, di promesse che tremano al primo temporale, di carezze che diventano trappole e di libertà riconquistate a morsi.
Tra valzer esotici, frammenti teatrali e arrangiamenti che richiamano mondi lontani, l’amore diventa un casinò emotivo: si entra per giocare, si rischia tutto, si perde, si vince. Ma soprattutto si cresce. E quando l’acqua si alza, il disco non dice di scappare: dice di restare, di bagnarsi, di respirare la tempesta e continuare a camminare.
C’è anche la tradizione, che ritorna in una reinterpretazione senza tempo, trasformando un classico in un soffio moderno ed elegante. È il segno di un esordio che non mette confini, non gioca a fare il nostalgico e non si vergogna di essere emotivo.
La tracklist de “Il Primo Grande Disco Di Lumiero”
- La Tua Amica Più Cara
- Non Sono Tua
- Un Letto Per Tre
- Semi Nel Vento
- Corteggiamento Lento
- Impermeabile
- Io Sono Il Vento
- Come Fossi Estate
Foto di copertina di Vasta Film
