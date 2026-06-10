10 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
10 Giugno 2026

Da Morandi ad Angelina Mango: il tour dei 10 anni di Giovanni Caccamo parte da Milano

Da Milano a Taranto, Giovanni Caccamo festeggia dieci anni di carriera con un tour accompagnato da orchestre e ospiti speciali.

Tour di Oriana Meo
Giovanni Caccamo in un ritratto promozionale in bianco e nero
Condividi su:

Per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera, Giovanni Caccamo porta nei teatri e nei festival italiani il tour L’alba dentro l’imbrunire. La tournée, accompagnata da orchestre sinfoniche e ospiti speciali, partirà l’11 giugno da Milano e proseguirà fino a dicembre con appuntamenti in tutta Italia.

Giovanni Caccamo concerti 2026: le date del tour

Per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera, Giovanni Caccamo porta nei teatri e nei festival italiani il tour L’alba dentro l’imbrunire. La tournée, accompagnata da orchestre sinfoniche e ospiti speciali, partirà l’11 giugno da Milano e proseguirà fino a dicembre con appuntamenti in tutta Italia.

Giovanni Caccamo concerti 2026: le date del tour

Data Location Città
30 maggio 2026 Piazza Garibaldi Castelnuovo Bocca d’Adda
11 giugno 2026 Teatro Dal Verme Milano
OSPITI: Gianni Morandi, Angelina Mango, Emilio Isgrò
19 giugno 2026 Piazza delle Erbe Comiso
24 giugno 2026 Piazza Regina Margherita Lancusi di Fisciano
22 luglio 2026 Plaza Placheda Livigno
24 luglio 2026 Cortile dell’Ex Appannaggio Jesi
2 agosto 2026 Auditorium Mediterraneo Marina di Modica
9 agosto 2026 Chiostro di San Francesco Tagliacozzo
15 agosto 2026 Piazza Moro Locorotondo
23 agosto 2026 Teatro Galli Rimini
28 agosto 2026 Teatro Romano Verona
OSPITI: Elisa, Patty Pravo
10 settembre 2026 Piazzetta Galluccio Galatina
10 ottobre 2026 Teatro Dei Marsi Avezzano
6 novembre 2026 Teatro Pileo Pordenone
2 dicembre 2026 Auditorium Gervasio Matera
3 dicembre 2026 Teatro Orfeo Taranto

Il tour sinfonico per i dieci anni di carriera

L’alba dentro l’imbrunire è pensato come un percorso attraverso il repertorio di Giovanni Caccamo, dagli esordi fino ai brani più recenti. Lo spettacolo prevede anche omaggi a Franco Battiato, figura centrale nel percorso artistico del cantautore.

In molte tappe sarà accompagnato da orchestre sinfoniche dirette da diversi maestri italiani, con la direzione artistica e musicale affidata in varie date a Valter Sivilotti.

Ospiti speciali tra Milano e Verona

La data inaugurale dell’11 giugno al Teatro Dal Verme di Milano vedrà la partecipazione di Gianni Morandi, Angelina Mango ed Emilio Isgrò.

Il 28 agosto al Teatro Romano di Verona saranno invece ospiti Elisa e Patty Pravo, protagoniste di uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

Il nuovo singolo Partenope

Il tour arriva nelle stesse settimane dell’uscita di Partenope, nuovo singolo pubblicato da Ala Bianca. Il brano, scritto con Alessandra Flora e prodotto da Giordano Colombo, prende spunto dall’incontro tra Ulisse e le Sirene raccontato nell’Odissea.

Alla registrazione ha partecipato anche Saturnino, che firma le parti di basso. Il singolo si collega idealmente al recente progetto internazionale The Ark Of Change, il viaggio transoceanico ispirato all’Odissea e a Nutopia, lo Stato immaginario ideato da John Lennon e Yoko Ono.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Milano e Verona sono disponibili su Ticketone. Per alcuni appuntamenti sono attive anche prevendite attraverso i siti degli organizzatori locali e dei festival coinvolti.

Foto: Marco Imperatore

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 1

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Tiziano Ferro canta al microfono durante il concerto a San Siro 3

Tiziano Ferro a San Siro è la rivincita di un hitmaker troppo e ingiustamente criticato
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 4

Eros Ramazzotti a San Siro: la scaletta del concerto e gli ospiti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 5

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 6

Irama a San Siro, conto alla rovescia per il live più importante della carriera
Cesare Cremonini sul palco con la chitarra durante il Cremonini Live26 7

Cremonini Live26 al via dal Circo Massimo: il concerto diventa uno speciale Rai 1 con Jovanotti, Elisa e Carboni
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 8

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Achille Lauro tour 2026 2027 date concerti stadi 9

Achille Lauro, da Amor a Incoscienti giovani: la scaletta del tour
New Music Friday settimana 24 2026 Radio Date 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026

Cerca su A.M.I.