Per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera, Giovanni Caccamo porta nei teatri e nei festival italiani il tour L’alba dentro l’imbrunire. La tournée, accompagnata da orchestre sinfoniche e ospiti speciali, partirà l’11 giugno da Milano e proseguirà fino a dicembre con appuntamenti in tutta Italia.

Giovanni Caccamo concerti 2026: le date del tour

Per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera, Giovanni Caccamo porta nei teatri e nei festival italiani il tour L’alba dentro l’imbrunire. La tournée, accompagnata da orchestre sinfoniche e ospiti speciali, partirà l’11 giugno da Milano e proseguirà fino a dicembre con appuntamenti in tutta Italia.

Giovanni Caccamo concerti 2026: le date del tour

Data Location Città 30 maggio 2026 Piazza Garibaldi Castelnuovo Bocca d’Adda 11 giugno 2026 Teatro Dal Verme Milano

OSPITI: Gianni Morandi, Angelina Mango, Emilio Isgrò 19 giugno 2026 Piazza delle Erbe Comiso 24 giugno 2026 Piazza Regina Margherita Lancusi di Fisciano 22 luglio 2026 Plaza Placheda Livigno 24 luglio 2026 Cortile dell’Ex Appannaggio Jesi 2 agosto 2026 Auditorium Mediterraneo Marina di Modica 9 agosto 2026 Chiostro di San Francesco Tagliacozzo 15 agosto 2026 Piazza Moro Locorotondo 23 agosto 2026 Teatro Galli Rimini 28 agosto 2026 Teatro Romano Verona

OSPITI: Elisa, Patty Pravo 10 settembre 2026 Piazzetta Galluccio Galatina 10 ottobre 2026 Teatro Dei Marsi Avezzano 6 novembre 2026 Teatro Pileo Pordenone 2 dicembre 2026 Auditorium Gervasio Matera 3 dicembre 2026 Teatro Orfeo Taranto

Il tour sinfonico per i dieci anni di carriera

L’alba dentro l’imbrunire è pensato come un percorso attraverso il repertorio di Giovanni Caccamo, dagli esordi fino ai brani più recenti. Lo spettacolo prevede anche omaggi a Franco Battiato, figura centrale nel percorso artistico del cantautore.

In molte tappe sarà accompagnato da orchestre sinfoniche dirette da diversi maestri italiani, con la direzione artistica e musicale affidata in varie date a Valter Sivilotti.

Ospiti speciali tra Milano e Verona

La data inaugurale dell’11 giugno al Teatro Dal Verme di Milano vedrà la partecipazione di Gianni Morandi, Angelina Mango ed Emilio Isgrò.

Il 28 agosto al Teatro Romano di Verona saranno invece ospiti Elisa e Patty Pravo, protagoniste di uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

Il nuovo singolo Partenope

Il tour arriva nelle stesse settimane dell’uscita di Partenope, nuovo singolo pubblicato da Ala Bianca. Il brano, scritto con Alessandra Flora e prodotto da Giordano Colombo, prende spunto dall’incontro tra Ulisse e le Sirene raccontato nell’Odissea.

Alla registrazione ha partecipato anche Saturnino, che firma le parti di basso. Il singolo si collega idealmente al recente progetto internazionale The Ark Of Change, il viaggio transoceanico ispirato all’Odissea e a Nutopia, lo Stato immaginario ideato da John Lennon e Yoko Ono.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Milano e Verona sono disponibili su Ticketone. Per alcuni appuntamenti sono attive anche prevendite attraverso i siti degli organizzatori locali e dei festival coinvolti.

Foto: Marco Imperatore

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