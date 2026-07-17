scarabocchi è il titolo del nuovo singolo di Westcross, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 17 luglio 2026 per Island Records/Universal Music Italia. Il brano segna un nuovo step nel percorso artistico del cantante, caratterizzato dall’incontro per la prima volta con Frah Quintale.

Il brano si muove tra soul e rap, costruito attorno a una notte in cui ogni scelta sembra possibile: partire o restare, allontanarsi o provare a restare accanto a qualcuno. Più che raccontare una storia d’amore, scarabocchi riflette sul rapporto con se stessi e sulla difficoltà di trovare un equilibrio prima ancora di cercarlo negli altri.

Westcross e Frah Quintale: una notte fuori da una festa diventa una canzone

Il punto di partenza del brano è tanto semplice quanto evocativo: due persone che si ritrovano fuori da una festa, in quel momento sospeso in cui tutto può cambiare. È lì che prende forma un dialogo fatto di dubbi, emozioni e contraddizioni.

scarabocchi affronta il tema dell’amore partendo da una prospettiva interiore. Prima di imparare ad amare gli altri, suggerisce il brano, è necessario confrontarsi con le proprie fragilità, con il bisogno di accettarsi e con quelle domande che spesso emergono proprio durante le ore più silenziose della notte.

Il conflitto tra il desiderio di partire e quello di restare attraversa tutta la canzone, trasformando il viaggio notturno in una metafora delle scelte che accompagnano la crescita personale.

Tra soul e rap, l’incontro tra due scritture diverse

Ad accompagnare questa narrazione notturna c’è la produzione firmata da Lester Nowhere e Pierfrancesco Pasini, che costruiscono un tappeto sonoro morbido e avvolgente sospeso tra soul e rap.

Su questa base convivono due approcci differenti ma complementari. Da una parte, la scrittura intensa e cinematografica di Westcross; dall’altra, la melodia riconoscibile di Frah Quintale, che apre spazi più luminosi all’interno di un racconto dalle atmosfere notturne.

Il risultato è un featuring che punta sull’alchimia tra i due artisti più che sull’effetto sorpresa, lasciando emergere un dialogo musicale che appare spontaneo fin dal primo ascolto.

“scarabocchi”: verso il nuovo progetto di Westcross

Nato a Padova da madre palestinese e padre iraniano, Westcross è cresciuto in un ambiente multiculturale che ha influenzato profondamente il suo modo di scrivere. Lo storytelling rappresenta uno degli elementi centrali della sua musica, insieme a una scrittura ricca di immagini visive e riflessioni personali.

Nel suo percorso artistico, particolare attenzione è riservata anche all’aspetto visivo, che cura direttamente insieme al proprio videomaker. La direzione sonora del nuovo progetto è invece sviluppata insieme al produttore Lester Nowhere, con cui negli ultimi anni ha costruito un’intesa artistica sempre più solida.

Con scarabocchi, Westcross aggiunge un nuovo tassello al proprio percorso, scegliendo di affiancare una delle voci più riconoscibili della scena urban italiana in un brano che mette al centro introspezione, scrittura e ricerca sonora.