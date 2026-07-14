Immanuel Casto torna con Scende in pista il commercialista, il nuovo singolo in uscita venerdì 17 luglio per Freak&Chic, con la voce di Giorgieness. Un pezzo dance-industrial che mette insieme due mondi che non si incontrano quasi mai, il fisco e il desiderio, e trasforma l’ansia da scadenza fiscale in una liberazione da pista da ballo.

È il secondo inedito che anticipa Formato non riconosciuto, il quinto album del Casto Divo atteso per settembre, dopo Amore Alieno uscito il 5 giugno.

Il significato di Scende in pista il commercialista di Immanuel Casto

La seconda metà di luglio è il periodo delle scadenze fiscali. Per chi non è del mestiere è un incubo fatto di F24, acconti e contributi. Ed è qui che entra in scena il protagonista del brano: il commercialista, che con sicurezza assoluta scorpora l’IVA a tutti quanti. Un gesto tecnico che, nel mondo paradossale del pezzo, diventa motivo di attrazione irresistibile.

Il meccanismo comico è dichiarato dallo stesso artista, che spiega da dove nasce la canzone.

“Le due cose che non capisco sono le emozioni e il fisco; ma se con le prime in qualche modo si sopravvive, con il secondo si rischia il pignoramento dei mobili. Il mio nuovo singolo nasce proprio da quel senso di soffocamento e smarrimento che mi assale ogni volta che devo fare i conti con fatture, scadenze e pressione fiscale”.

La scelta del genere non è casuale, ed è Casto stesso a chiarirla:

“Ci sono persone nate con il talento per i fogli Excel, capaci di guardare un bilancio e vederci dentro della poesia. E poi ci sono io, che appena vedo un acconto IVA inizio a iperventilare. Scende in pista il commercialista è un pezzo dance-industrial, perché l’unico modo che conosco per esorcizzare l’ansia da partita IVA e il terrore degli F24 è trasformarli in una catarsi collettiva sul dancefloor”.

La chiusa del suo racconto è anche la sintesi del brano: “Se proprio dobbiamo rischiare di finire sotto un ponte, tanto vale arrivarci ballando”.

Analisi: il fisco come materiale erotico

Il congegno del pezzo si regge su uno spostamento di registro. Il lessico burocratico, che di norma abita moduli e circolari, viene trattato come materiale seduttivo: lo scorporo dell’IVA diventa un gesto di potere, il commercialista una figura salvifica a cui votarsi. È lo stesso metodo che Immanuel Casto applica da vent’anni ai temi del sesso e della morale, ma qui il bersaglio si sposta su un terreno che nessuno aveva ancora pensato di erotizzare.

Il feat con Giorgieness non è decorativo. La sua voce, riconoscibile nell’indie-rock italiano, porta dentro il pezzo una ruvidità che tiene insieme l’ironia e la spinta ritmica, evitando che la trovata si esaurisca nella battuta.

C’è poi un elemento di contesto che conta. La data di uscita, il 17 luglio, cade nel pieno della finestra delle scadenze fiscali: il brano arriva esattamente nel momento in cui il suo tema è più concreto per chi lo ascolta. Una coincidenza che è parte del progetto.

L’analisi verrà completata con il testo integrale, disponibile dal 17 luglio.

Immanuel Casto tra pop, satira e divulgazione

Immanuel Casto, all’anagrafe Manuel Cuni, è un artista che resiste a una definizione sola: cantautore provocatorio che ha anticipato i tempi della Adult Music, autore di giochi da tavolo, divulgatore impegnato negli ultimi anni sul racconto delle neurodivergenze e dell’autismo. A questo si aggiungono l’attivismo LGBTQIA+ e il doppio mandato da presidente del Mensa Italia.

Il titolo del nuovo album, Formato non riconosciuto, racconta proprio questa posizione: un artista che il sistema fatica a catalogare.

Il tour: club in autunno, teatri nel 2027

Il nuovo progetto è accompagnato da due spettacoli distinti, prodotti da Barley Arts. Il ritorno nei club con la band per presentare l’album, in partenza a ottobre, e nel 2027 Non ha senso ma mi adeguo, un monologo di pragmatismo comico nei teatri.

Tutte le date e i biglietti nel nostro approfondimento dedicato: Immanuel Casto, tour 2026-2027: le date dei due show.

Credits del brano ▸ Artista · Immanuel Casto feat. Giorgieness

· Immanuel Casto feat. Giorgieness ▸ Titolo · Scende in pista il commercialista

· Scende in pista il commercialista ▸ Autori (testo) · Dati in aggiornamento

· Dati in aggiornamento ▸ Compositori (musica) · Dati in aggiornamento

· Dati in aggiornamento ▸ Editori · Freak&Chic

Testo di Scende in pista il commercialista di Immanuel Casto

Il testo sarà disponibile da venerdì 17 luglio, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.