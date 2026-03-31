31 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
Condividi su:
31 Marzo 2026

Il progetto “impossibile” di Immanuel Casto: due tour e due differenti show

Se nei club porterà il nuovo album "Formato Non Riconosciuto", in teatro ci attende un monologo inedito di pragmatismo comico

Tour di Lorenza Ferraro
Immanuel Casto tour
Condividi su:

Impossibile da inquadrare in un solo ambito artistico, Immanuel Casto è un’anomalia all’interno del sistema culturale o, forse, dal titolo del suo quinto album in arrivo, è un Formato Non Riconosciuto ed ora annuncia due tour e due differenti show: da una parte il ritorno live nei club (Formato Non Riconosciuto Live Tour) e dall’altra il tour nei teatri, dove porterà un monologo inedito di pragmatismo comico (Non Ha Senso Ma Mi Adeguo).

Ma, chi è davvero Immanuel Casto?

Cantautore provocatorio che ha anticipato i tempi della Adult Music, game designer che ha riscritto le regole del politicamente scorretto, divulgatore impegnato nel racconto delle neuro-divergenze e dell’autismo, nonché attivista LGBTQIA+ e Presidente del Mensa Italia, Immanuel Casto è tutto quello che vediamo e ascoltiamo, dipende dall’angolazione dalla quale lo si osserva.

Ed ecco che può farti sorridere mentre ti spiega come funziona la logica e perché spesso i dibattiti pubblici ne sono privi, ma può anche farti pensare mentre ascolti una canzone apparentemente “volgare”. Ma, soprattutto, può sorprenderti con la sua capacità di analizzare il presente e di soppesare sempre con abilità l’ironia, la satira, l’eccesso e la ragione.

Quale poteva essere, dunque, la scelta migliore se non quella di annunciare tutto il suo repertorio? Il tour musicale e quello teatrale, prodotti da Barley Arts, il nuovo album in lavorazione e, ovviamente, i giochi, per i quali dobbiamo però aspettare il Lucca Comics.

Tra pop, satira e divulgazione, inizia così il progetto impossibile di Immanuel Casto!

IMMANUEL CASTO: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annuncia del Formato Non Riconosciuto Live Tour, in programma in estate nei club più importanti d’Italia, e del Non Ha Senso Ma Mi Adeguo  – Monologo di Pragmatismo Comico, in partenza a marzo 2027.

FORMATO NON RICONOSCIUTO LIVE TOUR

  • Sabato 6 giugno 2026 – Padova, Pride Village (anteprima estiva)
  • Venerdì 2 Ottobre 2026 – Pordenone, Capitol
  • Sabato 3 Ottobre 2026 – Bologna, Estragon Club
  • Venerdì 16 Ottobre 2026 – Milano, Alcatraz
  • Venerdì 23 Ottobre 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour
  • Giovedì 19 Novembre 2026 – Firenze, Viper Club
  • Venerdì 20 Novembre 2026 – Roma, Largo Venue

NON HA SENSO MA MI ADEGUO – MONOLOGO DI PRAGMATISMO COMICO

  • Lunedì 22 Marzo 2027 – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber
  • Martedì 23 Marzo 2027 – Firenze, Teatro Puccini
  • Sabato 10 Aprile 2027 – Torino, Teatro Superga
  • Martedì 13 Aprile 2027 – Bologna, Teatro Celebrazioni
  • Mercoledì 14 Aprile 2027 – Roma, Teatro Ghione

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, seconda puntata: chi è stato eliminato sabato 28 marzo
Giacomo Maiolini, giurato di Canzonissima 2026 2

Chi è Giacomo Maiolini, il "Mister NO" di Canzonissima 2026
Il cast della seconda puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 3

Canzonissima 2026, seconda puntata: le pagelle. Moro e Bravi i migliori, Maiolini ancora bastian contrario
Le pagelle dei cantanti della seconda puntata del Serale di Amici 2026 del 28 marzo 4

Serale Amici 2026, le pagelle della seconda puntata: Riccardo struggente, Angie luminosissima
Briga - singolo Allegra 5

Briga, "Allegra": il testo e il significato della canzone dedicata alla nascita di sua figlia
Francesco De Gregori in concerto, foto di Daniele Barraco 6

Canzonissima 2026, seconda puntata: vince "La leva calcistica della classe '68" con Arisa
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 7

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini sul palco del Navarra Arena di Pamplona durante il debutto dell'IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 9

Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 10

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026

Cerca su A.M.I.