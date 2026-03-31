Il progetto “impossibile” di Immanuel Casto: due tour e due differenti show

Impossibile da inquadrare in un solo ambito artistico, Immanuel Casto è un’anomalia all’interno del sistema culturale o, forse, dal titolo del suo quinto album in arrivo, è un Formato Non Riconosciuto ed ora annuncia due tour e due differenti show: da una parte il ritorno live nei club (Formato Non Riconosciuto Live Tour) e dall’altra il tour nei teatri, dove porterà un monologo inedito di pragmatismo comico (Non Ha Senso Ma Mi Adeguo).

Ma, chi è davvero Immanuel Casto?

Cantautore provocatorio che ha anticipato i tempi della Adult Music, game designer che ha riscritto le regole del politicamente scorretto, divulgatore impegnato nel racconto delle neuro-divergenze e dell’autismo, nonché attivista LGBTQIA+ e Presidente del Mensa Italia, Immanuel Casto è tutto quello che vediamo e ascoltiamo, dipende dall’angolazione dalla quale lo si osserva.

Ed ecco che può farti sorridere mentre ti spiega come funziona la logica e perché spesso i dibattiti pubblici ne sono privi, ma può anche farti pensare mentre ascolti una canzone apparentemente “volgare”. Ma, soprattutto, può sorprenderti con la sua capacità di analizzare il presente e di soppesare sempre con abilità l’ironia, la satira, l’eccesso e la ragione.

Quale poteva essere, dunque, la scelta migliore se non quella di annunciare tutto il suo repertorio? Il tour musicale e quello teatrale, prodotti da Barley Arts, il nuovo album in lavorazione e, ovviamente, i giochi, per i quali dobbiamo però aspettare il Lucca Comics.

Tra pop, satira e divulgazione, inizia così il progetto impossibile di Immanuel Casto!

IMMANUEL CASTO: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annuncia del Formato Non Riconosciuto Live Tour, in programma in estate nei club più importanti d’Italia, e del Non Ha Senso Ma Mi Adeguo – Monologo di Pragmatismo Comico, in partenza a marzo 2027.

FORMATO NON RICONOSCIUTO LIVE TOUR

Sabato 6 giugno 2026 – Padova , Pride Village (anteprima estiva)

, Pride Village (anteprima estiva) Venerdì 2 Ottobre 2026 – Pordenone , Capitol

, Capitol Sabato 3 Ottobre 2026 – Bologna , Estragon Club

, Estragon Club Venerdì 16 Ottobre 2026 – Milano , Alcatraz

, Alcatraz Venerdì 23 Ottobre 2026 – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour Giovedì 19 Novembre 2026 – Firenze , Viper Club

, Viper Club Venerdì 20 Novembre 2026 – Roma, Largo Venue

NON HA SENSO MA MI ADEGUO – MONOLOGO DI PRAGMATISMO COMICO

Lunedì 22 Marzo 2027 – Milano , Teatro Lirico Giorgio Gaber

, Teatro Lirico Giorgio Gaber Martedì 23 Marzo 2027 – Firenze , Teatro Puccini

, Teatro Puccini Sabato 10 Aprile 2027 – Torino , Teatro Superga

, Teatro Superga Martedì 13 Aprile 2027 – Bologna , Teatro Celebrazioni

, Teatro Celebrazioni Mercoledì 14 Aprile 2027 – Roma, Teatro Ghione

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