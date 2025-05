Immanuel Casto pubblica DiversaMente: una guida brillante e (auto)ironica alle relazioni

Lo avete cantato, ci avete giocato, vi siete misurati con il suo QI. Ma finora non lo avevate letto a meno che siate suoi affezionati follower sui social dove dispensa contenuti molto interessanti… insomme per Immanuel Casto è arriva il momento di pubblicare il suo primo libro.

All’anagrafe Manuel Cuni, Immanuel Casto è cantautore, autore di giochi da tavolo, attivista LGBTQ+ e divulgatore. Ha fondato la factory Freak&Chic, è stato presidente di Mensa Italia e ha collezionato una carriera ventennale fatta di provocazioni, ironia e contenuti pop (ma mai superficiali).

Dopo un tour da 39 date, teatri sold out e un gioco da tavolo diventato cult, Immanuel Casto debutta anche in libreria. Il 14 maggio esce DiversaMente per Bompiani, un libro che è tutto fuorché una classica autobiografia.

La penna è affilata, l’intelligenza pungente e il punto di vista… decisamente non convenzionale. Come lo definisce lui stesso: “una guida alle relazioni per chi ha più cervello che cuore”.

Immanuel Casto: DiversaMente, il primo libro del Casto Divo

Più che raccontare la sua storia, Immanuel racconta tutte le storie in cui si è perso, ritrovato o semplicemente ha osservato. Dalle amicizie ai disastri sentimentali, dalle domande più scomode alle risposte che nessuno osa dire ad alta voce.

«Mi hanno sempre detto che sono intelligente, e alla fine ci ho creduto. Ma nelle relazioni mi sono sempre sentito stupido. Così tanto da scriverci un libro.»

Ironico, tagliente, mai banale, il Casto Divo riesce a trasformare le sue esperienze in una vera mappa di sopravvivenza sociale. Un manuale per chi si sente fuori posto, per chi non ha voglia di fingere e per chi vuole capire (e capirsi) un po’ meglio.

Firmacopie e incontri in tutta Italia

DiversaMente sarà presentato in un lungo tour di firmacopie e incontri con il pubblico in giro per l’Italia. Ecco le prime date confermate:

18.05 – Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club (Adunata Feudalesimo e Libertà)

21.05 – Milano – Feltrinelli Sabotino

24.05 – Falconara Marittima (AN) – Falcomix

25.05 – Firenze – Ireos

29.05 – Verona – Feltrinelli

31.05 – Rovigo – Rovigoracconta

04.06 – Bologna – We Make Future

08.06 – Parma – Tattoo Nerd Fest

13.06 – Torre del Lago (LU) – Mamamia

15.06 – Bergamo – Parco Goisis

17.06 – Torino – Circolo dei Lettori

11.07 – La Spezia – PIN

18.07 – Aosta – Libreria Briviodue

31.07 – Baselga di Piné (TN) – Lago della Serraia

Il calendario è in continuo aggiornamento.