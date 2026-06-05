Amore Alieno è il titolo del brano che segna il ritorno di Immanuel Casto con nuova musica. Il singolo è disponibile negli store digitali dal 5 giugno 2026 per Freak&Chic; e anticipa l’uscita dell’album d’inediti Formato non riconosciuto, prevista per settembre 2026.

Immanuel Casto: “ Amore Alieno” anticipa il nuovo album d’inediti

Con il nuovo singolo, il Casto Divo riprende il suo percorso discografico a quattro anni dall’ultimo album in studio (Malcostume, 2022). E lo fa proponendo un brano che ruota attorno al desiderio, alla trasgressione e alla critica delle convenzioni sociali. Amore Alieno utilizza immagini provocatorie e un linguaggio volutamente sopra le righe per raccontare una forma di attrazione che non riconosce confini, categorie o regole imposte.

Nel testo compaiono riferimenti a “immigrati illegali” e “reati universali”, metafore utilizzate per descrivere un desiderio che sfugge a classificazioni e controlli. Una scelta coerente con la produzione artistica di Immanuel Casto, da sempre caratterizzata da satira, provocazione e doppi livelli di lettura.

L’artista ha spiegato così il senso del brano: “Non mi interessa se sei maschio, femmina o un cefalopode intergalattico. Se c’è una connessione, il resto è burocrazia. In un mondo ossessionato dalle etichette, io propongo il tentacolo. È la fine dell’amor cortese e l’inizio dell’orgasmo cosmico. Se vi confonde, è perché siete ancora troppo ancorati alla gravità terrestre. Io ho scelto di cadere in un buco nero“.

“Formato non riconosciuto”: il quinto album d’inediti arriva a settembre

L’uscita di Amore Alieno coincide con l’annuncio ufficiale di Formato non riconosciuto, nuovo album d’inediti in uscita a settembre 2026.

Il titolo del disco sembra richiamare proprio la posizione occupata da Immanuel Casto nel mondo dello spettacolo italiano: un artista difficile da collocare in una sola categoria, capace di alternare musica, divulgazione, satira, attivismo e game design.

Negli ultimi anni Casto ha affiancato all’attività artistica anche quella divulgativa, occupandosi di neurodivergenze e autismo, senza interrompere il proprio impegno a favore dei diritti LGBTQIA+. Tra il 2019 e il 2023 è stato inoltre presidente di Mensa Italia.

Due tour diversi per il ritorno live di Immanuel Casto

Il nuovo progetto sarà accompagnato da due spettacoli live differenti, realizzati insieme a Barley Arts. Da una parte, il ritorno di Immanuel Casto nei club con la band per presentare il nuovo album; dall’altra, uno spettacolo teatrale costruito attorno a un monologo inedito.

Il Formato non riconosciuto Live Tour partirà dopo alcune anteprime estive e toccherà diverse città italiane tra ottobre e novembre 2026. Ecco le date ad oggi confermate:

6 giugno 2026 – Padova, Pride Village (anteprima estiva con band)

2 ottobre 2026 – Pordenone, Capitol

3 ottobre 2026 – Bologna, Estragon Club

16 ottobre 2026 – Milano, Alcatraz

23 ottobre 2026 – Torino, Hiroshima Mon Amour

19 novembre 2026 – Firenze, Viper Club

20 novembre 2026 – Roma, Largo Venue

“Non ha senso ma mi adeguo”: il monologo nei teatri nel 2027

Nel 2027 partirà invece Non ha senso ma mi adeguo, spettacolo definito come un monologo di pragmatismo comico. Un format che prosegue la dimensione più riflessiva e divulgativa dell’artista, già sviluppata attraverso incontri pubblici, attività culturali e il libro DiversaMente, pubblicato da Bompiani.

Immanuel Casto ha già annunciato le prime date:

22 marzo 2027 – Milano, Teatro Lirico Giorgio Gaber

23 marzo 2027 – Firenze, Teatro Puccini

10 aprile 2027 – Torino, Teatro Superga

13 aprile 2027 – Bologna, Teatro Celebrazioni

14 aprile 2027 – Roma, Teatro Ghione

Con Amore Alieno, Immanuel Casto inaugura una nuova fase della sua carriera, costruita attorno a un album, un tour nei club e un progetto teatrale che confermano la sua volontà di muoversi tra linguaggi e discipline differenti.

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