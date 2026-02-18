18 Febbraio 2026
Ultimo e Believe rinnovano il loro accordo per la distribuzione digitale

Continuano il percorso comune iniziato fin dagli esordi del cantautore

Ultimo e Believe annunciano il rinnovo del loro accordo di distribuzione
Un viaggio che non solo continua, ma che si rafforza nel segno della continuità e della fiducia reciproca. Believe ha annunciato ufficialmente il rinnovo dell’accordo con Ultimo e tutto il suo team, confermando la partnership per la distribuzione digitale della sua musica e delle sue creazioni.

ultimo e believe: Un legame nato agli esordi

Quella tra Ultimo e Believe non è una semplice collaborazione, ma un percorso condiviso che ha radici profonde, iniziato fin dagli esordi del cantautore romano. Un legame che si è ulteriormente strutturato e consolidato nel 2020 con la nascita dell’etichetta Ultimo Records, segnando un capitolo fondamentale basato su un valore chiave per entrambi: l’importanza dell’indipendenza artistica e creativa.

I risultati di questo approccio parlano chiaro. Ad oggi, la collaborazione ha fruttato ben 85 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro, numeri che testimoniano un successo straordinario costruito passo dopo passo.

La favola continua: verso il 2026

La forza di questo sodalizio si riflette anche nei traguardi futuri, come l’eccezionale evento live Ultimo 2026 – La favola per sempre. Il concerto, previsto per il prossimo 4 luglio a Tor Vergata, Roma, ha registrato un sold out impressionante: 250.000 biglietti venduti in sole tre ore. Un dato che non solo conferma l’incredibile rapporto che Ultimo ha saputo costruire con i suoi fan, ma che lo posiziona come una figura realmente unica nel panorama musicale italiano.

Believe si dichiara felice di essere stata al fianco dell’artista con convinzione ed entusiasmo sin dagli inizi, un supporto che, come conferma questo rinnovo, proseguirà con la stessa determinazione anche negli anni a venire.

 

All Music Italia

