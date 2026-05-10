Amici 25 ascolti semifinale: la semifinale del Serale di Maria De Filippi, andata in onda sabato 9 maggio 2026 su Canale 5, vince la serata ma scende ancora sotto quota tre milioni di spettatori. La puntata, ottava di questa edizione, mantiene la leadership su Rai1 e Dalla Strada al Palco Special, ma fissa il dato più basso di sempre per una semifinale del Serale di Amici.
La semifinale di Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.42, ha raccolto 2.904.000 spettatori con il 22,2% di share. Su Rai1, Dalla Strada al Palco Special, dalle 21.22 alle 24.17, ha ottenuto 2.493.000 spettatori pari al 17,9%.
Il vantaggio di Amici è di 411.000 spettatori e 4,3 punti di share. In seconda serata, Amici Buonanotte è stato seguito da 1.156.000 spettatori con il 20,3%. I Finalisti, coda di Dalla Strada al Palco, si è fermato a 881.000 spettatori con il 13%.
Amici 25 vince la serata e allarga il margine su Rai1
Lo share di Amici resta fermo al 22,2% rispetto a sette giorni fa, ma il margine su Rai1 si allarga: 4,3 punti contro i 2,9 della settima puntata. Dalla Strada al Palco nella sua versione Special ha perso 1,4 punti di share rispetto al sabato precedente, scendendo dal 19,3% al 17,9%.
Negli spettatori il discorso è diverso. Amici scende leggermente, da 2.937.000 a 2.904.000: una flessione di 33.000 spettatori che non incide sullo share grazie al calo della platea complessiva del sabato sera.
Amici 25 perde 880.000 spettatori rispetto alla semifinale del 2025
Il confronto più immediato è con la stessa puntata della scorsa stagione. La semifinale di Amici 24, andata in onda il 10 maggio 2025, aveva ottenuto 3.784.000 spettatori con il 27,7% di share.
Rispetto a un anno fa, Amici 25 perde 880.000 spettatori e 5,5 punti di share. Il calo è netto e arriva nel passaggio chiave del Serale, quello che porta alla finale, dove storicamente il programma cresce rispetto alle puntate intermedie.
Lo storico delle semifinali del Serale di Amici
La chiave di lettura più pertinente per la puntata di ieri è il confronto con le altre semifinali del Serale, cioè con la stessa funzione di puntata-soglia attraverso le edizioni. La tabella mette in fila le semifinali dal 2002 al 2026. Per le edizioni con formula a più semifinali (alcune stagioni avevano 2 o 3 puntate eliminatorie prima della finale), riportiamo il dato dell’ultima semifinale prima della finale, segnalandolo in nota.
|Edizione
|Data
|Spettatori
|Share
|Note
|Amici 25
|9 maggio 2026
|2.904.000
|22,20%
|Semifinale
|Amici 24
|10 maggio 2025
|3.784.000
|27,70%
|Semifinale
|Amici 23
|12 maggio 2024
|3.571.000
|24,79%
|Semifinale
|Amici 22
|6 maggio 2023
|4.083.000
|27,00%
|Semifinale
|Amici 21
|4 / 7 maggio 2022
|4.554.000
|29,84%
|Semifinale (doppia messa in onda)
|Amici 20
|6 / 8 maggio 2021
|5.675.000
|28,68%
|Semifinale (doppia messa in onda)
|Amici 19
|2020
|Edizione terminata dopo sei puntate
|Semifinale non disputata
|Amici 18
|18 maggio 2019
|4.743.000
|24,27%
|Semifinale
|Amici 17
|3 giugno 2018
|4.065.000
|21,82%
|Semifinale
|Amici 16
|15 / 20 maggio 2017
|4.488.000
|24,14%
|Semifinale (doppia)
|Amici 15
|15 / 18 maggio 2016
|4.674.000
|24,37%
|Semifinale (doppia)
|Amici 14
|24 / 30 maggio 2015
|4.908.000
|24,58%
|Semifinale (doppia)
|Amici 13
|20 / 25 maggio 2014
|4.946.000
|22,69%
|Semifinale (doppia)
|Amici 12
|18 / 26 maggio 2013
|5.302.000
|23,85%
|Semifinale (doppia)
|Amici 11
|18 maggio 2012
|4.984.000
|24,02%
|Finale Canto (edizione con finali separate)
|Amici 10
|27 febbraio 2011
|4.111.000
|19,11%
|Terza semifinale (formula a più semifinali)
|Amici 9
|22 marzo 2010
|5.018.000
|23,38%
|Semifinale
|Amici 8
|18 marzo 2009
|5.420.000
|25,82%
|Semifinale
|Amici 7
|9 aprile 2008
|6.383.000
|28,73%
|Semifinale
|Amici 6
|4 marzo 2007
|5.595.000
|29,42%
|Semifinale
|Amici 5
|19 marzo 2006
|5.689.000
|28,97%
|Semifinale
|Amici 4
|14 aprile 2005
|5.858.000
|27,47%
|Seconda di due semifinali
|Amici 3
|16 maggio 2004
|5.857.000
|29,51%
|Semifinale
|Amici 2
|20 maggio 2003
|4.571.000
|18,09%
|Semifinale
|Amici 1
|14 maggio 2002
|4.871.000
|19,36%
|Semifinale
Il 22,2% e i 2.904.000 spettatori di Amici 25 sono il dato più basso di sempre per una semifinale del Serale, sia in valore assoluto sia in share. Tutte le edizioni precedenti, anche quelle con share simili come Amici 1 (19,36%) e Amici 2 (18,09%), erano state seguite da platee sopra i quattro milioni. Sotto i quattro milioni nessuna semifinale era mai scesa prima del 2026.
Lo storico delle ottave puntate del Serale di Amici
Per continuità con i pezzi delle puntate precedenti di questa edizione, riportiamo anche il confronto con le ottave puntate di tutte le stagioni. Per alcune edizioni l’ottava coincide con la semifinale, per altre era una puntata intermedia, quando la stagione contava nove, dieci o più appuntamenti.
|Edizione
|Data
|Spettatori
|Share
|Note
|Amici 25
|9 maggio 2026
|2.904.000
|22,20%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 24
|10 maggio 2025
|3.784.000
|27,70%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 23
|12 maggio 2024
|3.571.000
|24,79%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 22
|6 maggio 2023
|4.083.000
|27,00%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 21
|4 / 7 maggio 2022
|4.554.000
|29,84%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 20
|6 / 8 maggio 2021
|5.675.000
|28,68%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 19
|2020
|Edizione terminata dopo sei puntate
|Ottava puntata non disputata
|Amici 18
|18 maggio 2019
|4.743.000
|24,27%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 17
|27 maggio 2018
|3.811.000
|20,19%
|Ottava puntata (semifinale il 3 giugno)
|Amici 16
|6 / 13 maggio 2017
|3.748.000
|19,82%
|Ottava puntata (semifinale il 15-20 maggio)
|Amici 15
|15 / 18 maggio 2016
|4.674.000
|24,37%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 14
|24 / 30 maggio 2015
|4.908.000
|24,58%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 13
|12 / 17 maggio 2014
|5.129.000
|26,52%
|Ottava puntata (semifinale il 20-25 maggio)
|Amici 12
|18 / 26 maggio 2013
|5.302.000
|23,85%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 11
|12 maggio 2012
|4.707.000
|25,11%
|Finale ballo (formula a finali separate)
|Amici 10
|20 febbraio 2011
|4.377.000
|20,66%
|Seconda semifinale (formula a più semifinali)
|Amici 9
|28 febbraio 2010
|4.608.000
|22,09%
|Ottava puntata (semifinale il 22 marzo)
|Amici 8
|25 febbraio 2009
|5.837.000
|27,36%
|Ottava puntata (semifinale il 18 marzo)
|Amici 7
|19 marzo 2008
|5.952.000
|25,95%
|Ottava puntata (semifinale il 9 aprile)
|Amici 6
|25 febbraio 2007
|5.784.000
|29,13%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 5
|12 marzo 2006
|5.229.000
|24,93%
|Ottava puntata, semifinale
|Amici 4
|23 marzo 2005
|5.305.000
|26,64%
|Ottava puntata (seconda semifinale il 14 aprile)
|Amici 3
|25 aprile 2004
|5.610.000
|25,25%
|Ottava puntata (semifinale il 16 maggio)
|Amici 2
|6 maggio 2003
|4.471.000
|17,05%
|Ottava puntata (semifinale il 20 maggio)
|Amici 1
|30 aprile 2002
|4.545.000
|18,73%
|Ottava puntata (semifinale il 14 maggio)
Dal 2002 al 2026: la platea del Serale è cambiata
Negli anni Duemila il Serale di Amici superava regolarmente i cinque o sei milioni di spettatori sulle puntate finali. La semifinale di Amici 7 nel 2008 aveva raggiunto i 6.383.000 spettatori. Amici 5 nel 2006 chiuse la semifinale a 5.689.000, Amici 6 nel 2007 a 5.595.000 con un 29,42% di share. Anche dopo la trasformazione del mercato televisivo, Amici 20 nel 2021 aveva tenuto la semifinale sopra i 5,6 milioni.
Negli ultimi anni la curva è scesa. Amici 22 nel 2023 stava ancora sopra i quattro milioni in semifinale, Amici 23 e Amici 24 sono scesi tra i 3,5 e i 3,8 milioni. Amici 25, con i suoi 2,9 milioni, fissa il nuovo minimo storico per una semifinale del Serale.
Il marchio resta forte nello share, ma la tv lineare intercetta meno pubblico rispetto al passato, soprattutto su un programma seguito anche da una fascia giovane abituata a recuperare clip ed esibizioni fuori dalla diretta.
Amici 25 ascolti: il percorso del Serale 2026
La semifinale arriva dopo una stagione che ha mostrato un calo costante. Amici 25 aveva aperto il Serale con 3.295.000 spettatori e il 23,8%, poi era salito nella seconda puntata a 3.361.000 spettatori con il 24,1%.
Nelle settimane successive il programma ha continuato a vincere il sabato sera, ma con numeri più bassi rispetto allo scorso anno. La sesta puntata, il 25 aprile 2026, era già scesa a 2,88 milioni. La settima del 2 maggio è risalita a 2,937 milioni. La semifinale di ieri si è fermata a 2,904 milioni: la finale del prossimo sabato dovrà confermare il pubblico storicamente fedele al gran finale per non chiudere la stagione sul minimo storico anche nell’ultima serata.
Per recuperare il percorso completo degli ascolti di questa edizione: prima puntata, seconda puntata, terza puntata, quarta puntata, quinta puntata, sesta puntata e settima puntata.