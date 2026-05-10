Amici 25 ascolti semifinale: la semifinale del Serale di Maria De Filippi, andata in onda sabato 9 maggio 2026 su Canale 5, vince la serata ma scende ancora sotto quota tre milioni di spettatori. La puntata, ottava di questa edizione, mantiene la leadership su Rai1 e Dalla Strada al Palco Special, ma fissa il dato più basso di sempre per una semifinale del Serale di Amici.

La semifinale di Amici, in onda dalle 21.23 alle 24.42, ha raccolto 2.904.000 spettatori con il 22,2% di share. Su Rai1, Dalla Strada al Palco Special, dalle 21.22 alle 24.17, ha ottenuto 2.493.000 spettatori pari al 17,9%.

Il vantaggio di Amici è di 411.000 spettatori e 4,3 punti di share. In seconda serata, Amici Buonanotte è stato seguito da 1.156.000 spettatori con il 20,3%. I Finalisti, coda di Dalla Strada al Palco, si è fermato a 881.000 spettatori con il 13%.

Amici 25 vince la serata e allarga il margine su Rai1

Lo share di Amici resta fermo al 22,2% rispetto a sette giorni fa, ma il margine su Rai1 si allarga: 4,3 punti contro i 2,9 della settima puntata. Dalla Strada al Palco nella sua versione Special ha perso 1,4 punti di share rispetto al sabato precedente, scendendo dal 19,3% al 17,9%.

Negli spettatori il discorso è diverso. Amici scende leggermente, da 2.937.000 a 2.904.000: una flessione di 33.000 spettatori che non incide sullo share grazie al calo della platea complessiva del sabato sera.

Amici 25 perde 880.000 spettatori rispetto alla semifinale del 2025

Il confronto più immediato è con la stessa puntata della scorsa stagione. La semifinale di Amici 24, andata in onda il 10 maggio 2025, aveva ottenuto 3.784.000 spettatori con il 27,7% di share.

Rispetto a un anno fa, Amici 25 perde 880.000 spettatori e 5,5 punti di share. Il calo è netto e arriva nel passaggio chiave del Serale, quello che porta alla finale, dove storicamente il programma cresce rispetto alle puntate intermedie.

Lo storico delle semifinali del Serale di Amici

La chiave di lettura più pertinente per la puntata di ieri è il confronto con le altre semifinali del Serale, cioè con la stessa funzione di puntata-soglia attraverso le edizioni. La tabella mette in fila le semifinali dal 2002 al 2026. Per le edizioni con formula a più semifinali (alcune stagioni avevano 2 o 3 puntate eliminatorie prima della finale), riportiamo il dato dell’ultima semifinale prima della finale, segnalandolo in nota.

Edizione Data Spettatori Share Note Amici 25 9 maggio 2026 2.904.000 22,20% Semifinale Amici 24 10 maggio 2025 3.784.000 27,70% Semifinale Amici 23 12 maggio 2024 3.571.000 24,79% Semifinale Amici 22 6 maggio 2023 4.083.000 27,00% Semifinale Amici 21 4 / 7 maggio 2022 4.554.000 29,84% Semifinale (doppia messa in onda) Amici 20 6 / 8 maggio 2021 5.675.000 28,68% Semifinale (doppia messa in onda) Amici 19 2020 Edizione terminata dopo sei puntate Semifinale non disputata Amici 18 18 maggio 2019 4.743.000 24,27% Semifinale Amici 17 3 giugno 2018 4.065.000 21,82% Semifinale Amici 16 15 / 20 maggio 2017 4.488.000 24,14% Semifinale (doppia) Amici 15 15 / 18 maggio 2016 4.674.000 24,37% Semifinale (doppia) Amici 14 24 / 30 maggio 2015 4.908.000 24,58% Semifinale (doppia) Amici 13 20 / 25 maggio 2014 4.946.000 22,69% Semifinale (doppia) Amici 12 18 / 26 maggio 2013 5.302.000 23,85% Semifinale (doppia) Amici 11 18 maggio 2012 4.984.000 24,02% Finale Canto (edizione con finali separate) Amici 10 27 febbraio 2011 4.111.000 19,11% Terza semifinale (formula a più semifinali) Amici 9 22 marzo 2010 5.018.000 23,38% Semifinale Amici 8 18 marzo 2009 5.420.000 25,82% Semifinale Amici 7 9 aprile 2008 6.383.000 28,73% Semifinale Amici 6 4 marzo 2007 5.595.000 29,42% Semifinale Amici 5 19 marzo 2006 5.689.000 28,97% Semifinale Amici 4 14 aprile 2005 5.858.000 27,47% Seconda di due semifinali Amici 3 16 maggio 2004 5.857.000 29,51% Semifinale Amici 2 20 maggio 2003 4.571.000 18,09% Semifinale Amici 1 14 maggio 2002 4.871.000 19,36% Semifinale

Il 22,2% e i 2.904.000 spettatori di Amici 25 sono il dato più basso di sempre per una semifinale del Serale, sia in valore assoluto sia in share. Tutte le edizioni precedenti, anche quelle con share simili come Amici 1 (19,36%) e Amici 2 (18,09%), erano state seguite da platee sopra i quattro milioni. Sotto i quattro milioni nessuna semifinale era mai scesa prima del 2026.

Lo storico delle ottave puntate del Serale di Amici

Per continuità con i pezzi delle puntate precedenti di questa edizione, riportiamo anche il confronto con le ottave puntate di tutte le stagioni. Per alcune edizioni l’ottava coincide con la semifinale, per altre era una puntata intermedia, quando la stagione contava nove, dieci o più appuntamenti.

Edizione Data Spettatori Share Note Amici 25 9 maggio 2026 2.904.000 22,20% Ottava puntata, semifinale Amici 24 10 maggio 2025 3.784.000 27,70% Ottava puntata, semifinale Amici 23 12 maggio 2024 3.571.000 24,79% Ottava puntata, semifinale Amici 22 6 maggio 2023 4.083.000 27,00% Ottava puntata, semifinale Amici 21 4 / 7 maggio 2022 4.554.000 29,84% Ottava puntata, semifinale Amici 20 6 / 8 maggio 2021 5.675.000 28,68% Ottava puntata, semifinale Amici 19 2020 Edizione terminata dopo sei puntate Ottava puntata non disputata Amici 18 18 maggio 2019 4.743.000 24,27% Ottava puntata, semifinale Amici 17 27 maggio 2018 3.811.000 20,19% Ottava puntata (semifinale il 3 giugno) Amici 16 6 / 13 maggio 2017 3.748.000 19,82% Ottava puntata (semifinale il 15-20 maggio) Amici 15 15 / 18 maggio 2016 4.674.000 24,37% Ottava puntata, semifinale Amici 14 24 / 30 maggio 2015 4.908.000 24,58% Ottava puntata, semifinale Amici 13 12 / 17 maggio 2014 5.129.000 26,52% Ottava puntata (semifinale il 20-25 maggio) Amici 12 18 / 26 maggio 2013 5.302.000 23,85% Ottava puntata, semifinale Amici 11 12 maggio 2012 4.707.000 25,11% Finale ballo (formula a finali separate) Amici 10 20 febbraio 2011 4.377.000 20,66% Seconda semifinale (formula a più semifinali) Amici 9 28 febbraio 2010 4.608.000 22,09% Ottava puntata (semifinale il 22 marzo) Amici 8 25 febbraio 2009 5.837.000 27,36% Ottava puntata (semifinale il 18 marzo) Amici 7 19 marzo 2008 5.952.000 25,95% Ottava puntata (semifinale il 9 aprile) Amici 6 25 febbraio 2007 5.784.000 29,13% Ottava puntata, semifinale Amici 5 12 marzo 2006 5.229.000 24,93% Ottava puntata, semifinale Amici 4 23 marzo 2005 5.305.000 26,64% Ottava puntata (seconda semifinale il 14 aprile) Amici 3 25 aprile 2004 5.610.000 25,25% Ottava puntata (semifinale il 16 maggio) Amici 2 6 maggio 2003 4.471.000 17,05% Ottava puntata (semifinale il 20 maggio) Amici 1 30 aprile 2002 4.545.000 18,73% Ottava puntata (semifinale il 14 maggio)

Dal 2002 al 2026: la platea del Serale è cambiata

Negli anni Duemila il Serale di Amici superava regolarmente i cinque o sei milioni di spettatori sulle puntate finali. La semifinale di Amici 7 nel 2008 aveva raggiunto i 6.383.000 spettatori. Amici 5 nel 2006 chiuse la semifinale a 5.689.000, Amici 6 nel 2007 a 5.595.000 con un 29,42% di share. Anche dopo la trasformazione del mercato televisivo, Amici 20 nel 2021 aveva tenuto la semifinale sopra i 5,6 milioni.

Negli ultimi anni la curva è scesa. Amici 22 nel 2023 stava ancora sopra i quattro milioni in semifinale, Amici 23 e Amici 24 sono scesi tra i 3,5 e i 3,8 milioni. Amici 25, con i suoi 2,9 milioni, fissa il nuovo minimo storico per una semifinale del Serale.

Il marchio resta forte nello share, ma la tv lineare intercetta meno pubblico rispetto al passato, soprattutto su un programma seguito anche da una fascia giovane abituata a recuperare clip ed esibizioni fuori dalla diretta.

Amici 25 ascolti: il percorso del Serale 2026

La semifinale arriva dopo una stagione che ha mostrato un calo costante. Amici 25 aveva aperto il Serale con 3.295.000 spettatori e il 23,8%, poi era salito nella seconda puntata a 3.361.000 spettatori con il 24,1%.

Nelle settimane successive il programma ha continuato a vincere il sabato sera, ma con numeri più bassi rispetto allo scorso anno. La sesta puntata, il 25 aprile 2026, era già scesa a 2,88 milioni. La settima del 2 maggio è risalita a 2,937 milioni. La semifinale di ieri si è fermata a 2,904 milioni: la finale del prossimo sabato dovrà confermare il pubblico storicamente fedele al gran finale per non chiudere la stagione sul minimo storico anche nell’ultima serata.

Per recuperare il percorso completo degli ascolti di questa edizione: prima puntata, seconda puntata, terza puntata, quarta puntata, quinta puntata, sesta puntata e settima puntata.