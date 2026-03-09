9 Marzo 2026
Sal Da Vinci: “Per sempre sì” dopo Sanremo 2026 diventa dance con il remix di Joe Rok & Benzato

Il brano vincitore di Sanremo 2026, Per sempre sì di Sal Da Vinci, arriva in radio in una nuova versione dance.

Sal Da Vinci Per sempre sì remix Joe Rok Benzato copertina singolo
Per sempre sì (Joe Rok & Benzato Remix) porta in radio una nuova veste del brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Il remix di Per sempre sì, firmato dai producer Joe Rok e Benzato, trasforma il brano in una versione dance pensata per radio e club.

Dopo il successo della versione originale di Per sempre sì, il brano vincitore di Sanremo continua quindi il suo percorso anche fuori dal palco dell’Ariston con una reinterpretazione elettronica che mantiene l’energia e la melodia della canzone.

Il remix di Per sempre sì arriva in radio

Con Per sempre sì, Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il brano, molto amato dal pubblico, continua ora la sua corsa anche nelle radio con la nuova versione Per sempre sì (Joe Rok & Benzato Remix).

Il remix aggiunge sonorità dance ed elettroniche alla struttura originale della canzone, trasformando la ballata sanremese in una traccia più ritmata pensata per playlist radiofoniche e dancefloor.

Chi sono Joe Rok e Benzato

Il remix di Per sempre sì è firmato dai producer Joe Rok e Benzato, attivi nella scena dance ed elettronica italiana.

Joe Rok, nome d’arte di Giuseppe Roccasalvo, è DJ e producer che si avvicina alla musica sin da giovanissimo, iniziando la sua carriera nel mondo della radio prima di dedicarsi alla produzione musicale.

Negli anni ha realizzato numerosi remix e mashup che hanno trovato spazio anche in radio nazionali e nei set di diversi DJ italiani.

Accanto a lui lavora spesso il producer Raffaele Benzato, con cui realizza reinterpretazioni in chiave house e afro house di brani pop e dance.

Il successo di Per sempre sì dopo Sanremo

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, Per sempre sì ha iniziato il suo percorso anche fuori dall’Italia.

Il brano rappresenterà infatti l’Italia all’Eurovision Song Contest nella sua versione originale.

Qui trovate invece come stanno reagendo all’estero i fan dell’Eurovision alla canzone, che ha già iniziato a circolare tra gli appassionati della manifestazione europea.

Tra televisione ed Eurovision: il momento di Sal Da Vinci

Quello che sta vivendo Sal Da Vinci è un periodo particolarmente intenso.

Sabato tornerà infatti in televisione il concerto evento in Piazza del Plebiscito a Napoli, che verrà trasmesso in replica su Canale 5.

Nella stessa serata il cantante sarà anche ospite su Rai 1 nella seconda puntata di Sanremo Top, il programma che racconta l’andamento delle canzoni del Festival nelle classifiche.

Intanto Per sempre sì continua il suo percorso anche in radio grazie alla nuova versione remix firmata da Joe Rok & Benzato.

