Sal Da Vinci a Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: testo e significato

SAL DA VINCI è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano PER SEMPRE SÌ.

Di cosa parla PER SEMPRE SÌ: il significato della canzone

A Sanremo 2026 Sal Da Vinci arriva con il peso e la grazia di una carriera costruita nel tempo: anni di gavetta, teatri pieni, cadute e ripartenze, fino alla rinascita inattesa grazie a ROSSETTO E CAFFÈ, esplosa su TikTok e adottata anche dalla Generazione Z.

PER SEMPRE SÌ è una canzone sull’amore adulto, quello che non ha bisogno di promesse gridate ma di scelte consapevoli. Il titolo è già una dichiarazione: non un “forse”, non un “vediamo”, ma un sì definitivo. Nel brano tornano ritmo e colori tipici della tradizione melodica napoletana, con passaggi che omaggiano il dialetto, come “Sarà pe semp sì”, inseriti in una struttura pop contemporanea.

È un omaggio all’amore maturo e definitivo, alla promessa che resiste nel tempo, quando l’innamoramento lascia spazio alla responsabilità e alla fedeltà emotiva.

Testo di PER SEMPRE SÌ – SAL DA VINCI

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di PER SEMPRE SÌ

Autori: Sal Da Vinci, Francesco Da Vinci, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri (Kremont), Giordano Cremona (Merk)

Editori:

Produzione: Merk & Kremont

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono è stato annunciato un nuovo album legato alla partecipazione al Festival.

TOUR

Nel 2026 Sal Da Vinci tornerà live a teatro. Il tour è prodotto da Vivo Concerti e sarà in scena a partire da ottobre.

Mercoledì 7 ottobre 2026 – San Marino, Teatro Nuova Dogana (Data zero)

Venerdì 9 ottobre 2026 – Roma, Auditorium Conciliazione

Lunedì 12 ottobre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

Mercoledì 14 ottobre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 16 ottobre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

Domenica 18 ottobre 2026 – Bologna, Europauditorium

Martedì 20 ottobre 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi

Venerdì 23 ottobre 2026 – Bitritto (BA), Palatour

Martedì 3 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

Giovedì 5 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 7 novembre 2026 – Avellino, Teatro Carlo Gesualdo

Quante volte SAL DA VINCI ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è il ritorno in gara dopo 17 anni.

2009 – NON RIESCO A FARTI INNAMORARE – 3° posto – Categoria Artisti

Il Festival del 2009 fu per lui un percorso rocambolesco, tra eliminazione e ripescaggio, fino al terzo posto finale.

Il duetto di SAL DA VINCI nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Sal Da Vinci salirà sul palco con Michele Zarrillo per interpretare CINQUE GIORNI, brano scritto e presentato proprio a Sanremo nel 1994.

Un dialogo musicale tra due sensibilità affini, che mette insieme la tradizione melodica italiana e un’intensità interpretativa che promette una performance fortemente emozionale.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 4/10

Media voto della stampa: 5,70

Quando canta SAL DA VINCI a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

