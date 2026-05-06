6 Maggio 2026
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6 Maggio 2026

Sayf entra nella settimana di SANTISSIMO con Sex on la Santa e nuove edizioni fisiche

L’intro apre la settimana dell’album, tra edizioni fisiche con bonus track e instore tour.

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Sayf nella foto promozionale di SANTISSIMO scattata da Gipsylatrottola
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Sayf Sex on la Santa è il nuovo brano pubblicato oggi dall’artista italo-tunisino: si tratta dell’intro di SANTISSIMO, il primo album ufficiale in uscita venerdì 8 maggio per La Santa Srl, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy.

Dopo aver annunciato l’album con un freestyle virale e dopo aver svelato tracklist e featuring di SANTISSIMO, Sayf entra nella settimana della release con un brano che apre il disco e ne anticipa l’immaginario.

Sex on la Santa era già comparsa nella tracklist ufficiale, dove era stata indicata con la data del 5 maggio. Ora il brano arriva sulle piattaforme e accompagna l’attesa per un album costruito tra racconto personale, barre, melodie aperte e riferimenti alla doppia identità culturale dell’artista.

Sayf pubblica Sex on la Santa prima dell’album SANTISSIMO

SANTISSIMO uscirà in digitale e in formato fisico in più edizioni: CD, CD autografato, vinile nero, vinile bordeaux autografato in tiratura limitata edizione MOCH AMOUR e vinile bianco autografato in edizione limitata PERCHÉ PIANGO.

Nelle edizioni fisiche saranno incluse anche due bonus track esclusive. Secondo quanto comunicato, i vinili nero e bordeaux autografato risultano già sold out.

L’album arriva dopo il secondo posto conquistato da Sayf al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, brano certificato oro e arrivato anche al primo posto della classifica EarOne Airplay nella settimana 13 del 2026.

Da Fabrizio Romano alla schedina: il racconto sportivo di SANTISSIMO

La comunicazione di SANTISSIMO continua a usare un immaginario sportivo. Prima il post carosello realizzato con Fabrizio Romano, costruito sul linguaggio degli annunci di calciomercato. Poi la grafica della tracklist, pensata come una vecchia schedina delle scommesse.

Dentro il disco ci sono Geolier, Kid Yugi, Nerissima Serpe, Bresh, Tedua, Artie 5ive e Guè. Un cast che mette Sayf al centro di una rete urban ampia, senza spostare il fuoco dal suo percorso.

La copertina del disco è stata ideata da Gabriele Frisone e scattata da Alberto Ligi Barboni. L’artwork lavora sul contrasto tra la pantera, legata a istinto e oscurità, e il corpo dell’artista immerso nell’acqua, richiamo alla dimensione più spirituale del titolo e al legame con Santa Margherita Ligure.

Sayf incontra il pubblico negli instore dall’8 maggio

Con l’uscita di SANTISSIMO, Sayf partirà anche con un instore tour nelle principali città italiane. La prima data è fissata per l’8 maggio a Milano, alla Feltrinelli in Galleria Vittorio Emanuele II.

Il calendario proseguirà poi a Genova, Bologna, Roma, Palermo, Bari e Napoli. Per l’artista sarà il primo contatto diretto con il pubblico dopo l’uscita dell’album, prima della nuova fase live tra festival estivi e club.

8 maggio – Milano, Feltrinelli Galleria Vittorio Emanuele II (h 18.30)
9 maggio – Genova, Feltrinelli Via Ceccardi 16 (h 16.00)
10 maggio – Bologna, Feltrinelli Piazza Ravegnana (h 16.00)
11 maggio – Roma, Feltrinelli Via Appia Nuova 427 (h 18.00)
12 maggio – Palermo, Feltrinelli Via Cavour 133 (h 18.00)
13 maggio – Bari, Feltrinelli Via Melo 119 (h 18.00)
14 maggio – Napoli, Feltrinelli Stazione Centrale (h 18.00)

Sex on la Santa apre quindi gli ultimi giorni prima di SANTISSIMO, un disco che Sayf ha iniziato a costruire pubblicamente da mesi e che ora arriva al punto di uscita.

 

 

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