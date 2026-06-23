Emma e Fabri Fibra tornano a collaborare in Antidroga, il nuovo singolo in uscita il 26 giugno 2026. L’annuncio è arrivato attraverso un breve teaser pubblicato sui social di Emma, dove compare chiaramente anche il nome del rapper marchigiano. Al momento non sono stati diffusi dettagli sul brano, né informazioni sul significato del testo o sui crediti ufficiali.

L’uscita arriva in una fase particolarmente attiva per entrambi gli artisti. Da una parte Emma, reduce dalla pubblicazione di Vacci Piano con Rkomi e impegnata nei concerti estivi. Dall’altra Fabri Fibra, che nelle scorse settimane ha annunciato la versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles Brucia, pubblicato originariamente nel 2025 e certificato disco di platino.

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Emma e Fabri Fibra tornano insieme con Antidroga

Il titolo scelto per il brano ha già attirato l’attenzione dei fan. Antidroga è infatti una parola forte e insolita per un singolo pop-rap, elemento che ha alimentato curiosità e interpretazioni sui social nelle ore successive all’annuncio.

Per il momento non è chiaro se il titolo faccia riferimento a una storia personale, a una metafora sentimentale o a un tema sociale. Le prime risposte arriveranno con la pubblicazione ufficiale del singolo e del testo integrale.

La fase artistica di Emma

Negli ultimi mesi Emma ha inaugurato una nuova fase del proprio percorso musicale. Dopo Brutta Storia, l’artista ha pubblicato Vacci Piano insieme a Rkomi, una collaborazione che ha confermato la volontà di confrontarsi con sonorità e interlocutori diversi rispetto al passato.

Parallelamente prosegue anche l’attività live, con una serie di date estive e due appuntamenti negli ippodromi di Roma e Milano.

Fabri Fibra tra deluxe e nuovi progetti

Per Fabri Fibra, Antidroga arriva mentre è ancora in corso il percorso legato a Mentre Los Angeles Brucia, album che ha segnato il suo ritorno discografico e che verrà riproposto in una versione deluxe con nuovi inediti.

Nel disco il rapper ha alternato collaborazioni con artisti di generazioni diverse a brani più personali, confermando un ruolo centrale all’interno della scena rap italiana dopo oltre vent’anni di carriera.

Emma – Antidroga feat. Fabri Fibra: testo e significato

Il testo di Antidroga non è ancora disponibile.

Il testo di “Antidroga” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 26 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

Anche il significato del brano potrà essere analizzato in modo completo soltanto dopo la pubblicazione ufficiale. Questa pagina verrà aggiornata con il testo integrale, i crediti e l’analisi del contenuto del brano.

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