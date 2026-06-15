Nesli, all’anagrafe Francesco Tarducci, ha risposto pubblicamente al fratello Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci, dopo alcune recenti dichiarazioni del rapper sul rapporto con la propria famiglia. Il cantautore ha condiviso sui social una lunga lettera aperta nella quale contesta l’idea che i familiari lo abbiano ostacolato e difende la figura dei genitori e della sorella.

Il messaggio arriva dopo una conversazione tra Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, tornata virale negli ultimi giorni, in cui il rapper è tornato a parlare delle difficoltà vissute in famiglia. Nella sua replica, Nesli invita il fratello a lasciarsi alle spalle il dolore del passato e ribadisce: “La tua famiglia non ti ha mai ostacolato”.

Il cantautore ha condiviso alcune fotografie che li ritraggono da bambini accompagnandole con una lunga lettera aperta indirizzata a Fabrizio Tarducci, nella quale contesta l’idea che la famiglia lo abbia ostacolato e invita il fratello a lasciarsi alle spalle il dolore accumulato nel corso degli anni.

Nesli: “La tua famiglia non ti ha mai ostacolato”

Nel messaggio pubblicato sui social, Nesli scrive di voler parlare “a cuore aperto” al fratello, sostenendo che sia arrivato il momento di lasciar andare rabbia e sofferenza.

“La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore. Perché amare significa anche lasciare liberi di essere e di diventare ciò che si è destinati a essere”.

Il cantautore aggiunge che la famiglia avrebbe sempre rispettato le scelte di Fabri Fibra, compresa quella di allontanarsi:

“Non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada, perché era la tua e non la nostra. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione”.

Nel corso della lettera, Nesli difende inoltre la figura del padre, definito “un uomo buono”, e quella della madre, ricordata come una donna che ha cresciuto da sola tre figli senza far mancare loro il necessario. Un pensiero viene rivolto anche alla sorella, descritta come una presenza costante e affidabile.

La conclusione lascia aperta la porta a un possibile riavvicinamento:

“Forse un giorno ci ritroveremo”.

Le parole di Fabri Fibra sulla famiglia

La replica arriva dopo alcune dichiarazioni attribuite a Fabri Fibra durante una conversazione con Geolier, Rose Villain e Guè, nella quale il rapper è tornato a parlare del difficile rapporto con la propria famiglia.

L’artista avrebbe sostenuto di non aver ricevuto appoggio nel proprio percorso e di essere stato addirittura ostacolato:

“Se ci fosse stato appoggio e comprensione sarebbe stato più facile”.

Nel corso degli anni Fabri Fibra ha più volte affrontato il tema nei propri brani e in diverse interviste, raccontando pubblicamente una situazione familiare complessa che avrebbe inciso profondamente sulla sua crescita personale e artistica.

Una distanza che dura da oltre quindici anni

Il rapporto tra i fratelli Fabrizio e Francesco Tarducci è oggetto di dichiarazioni pubbliche ormai da molti anni. Già nel 2010, infatti, Nesli spiegava di aver interrotto i rapporti con il fratello, mentre pochi mesi dopo Fabri Fibra replicava affermando di volergli comunque bene.

Nel 2014 anche All Music Italia aveva ricostruito la vicenda all’interno di un approfondimento dedicato ai rapporti tra fratelli nel mondo della musica italiana, ricordando le dichiarazioni rilasciate dai due artisti e la distanza che già allora li separava.

Potete leggere quell’articolo qui: Buon sangue non mente? Fratelli nella musica.

A distanza di oltre un decennio, la lettera pubblicata da Nesli riporta al centro dell’attenzione una vicenda familiare che i due artisti hanno raccontato pubblicamente con punti di vista differenti. Al momento non risultano repliche da parte di Fabri Fibra al messaggio condiviso dal fratello.