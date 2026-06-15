15 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
15 Giugno 2026

Nesli risponde a Fabri Fibra: “La famiglia non ti ha mai ostacolato”

Dopo le parole di Fabri Fibra sulla famiglia, Nesli pubblica una lettera aperta e offre una versione diversa della loro storia.

News di Oriana Meo
Nesli e Fabri Fibra, i fratelli Tarducci al centro del dibattito nato dopo la lettera pubblicata dal cantautore
Condividi su:

Nesli, all’anagrafe Francesco Tarducci, ha risposto pubblicamente al fratello Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci, dopo alcune recenti dichiarazioni del rapper sul rapporto con la propria famiglia. Il cantautore ha condiviso sui social una lunga lettera aperta nella quale contesta l’idea che i familiari lo abbiano ostacolato e difende la figura dei genitori e della sorella.

Il messaggio arriva dopo una conversazione tra Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e Guè, tornata virale negli ultimi giorni, in cui il rapper è tornato a parlare delle difficoltà vissute in famiglia. Nella sua replica, Nesli invita il fratello a lasciarsi alle spalle il dolore del passato e ribadisce: “La tua famiglia non ti ha mai ostacolato”.

Il cantautore ha condiviso alcune fotografie che li ritraggono da bambini accompagnandole con una lunga lettera aperta indirizzata a Fabrizio Tarducci, nella quale contesta l’idea che la famiglia lo abbia ostacolato e invita il fratello a lasciarsi alle spalle il dolore accumulato nel corso degli anni.

Nesli: “La tua famiglia non ti ha mai ostacolato”

Nel messaggio pubblicato sui social, Nesli scrive di voler parlare “a cuore aperto” al fratello, sostenendo che sia arrivato il momento di lasciar andare rabbia e sofferenza.

“La tua famiglia non ti ha mai ostacolato e ha sempre creduto in te, nel nome del valore più grande: l’amore. Perché amare significa anche lasciare liberi di essere e di diventare ciò che si è destinati a essere”.

Il cantautore aggiunge che la famiglia avrebbe sempre rispettato le scelte di Fabri Fibra, compresa quella di allontanarsi:

“Non abbiamo camminato accanto a te sulla tua strada, perché era la tua e non la nostra. E quando hai scelto di allontanarti, abbiamo rispettato la tua decisione”.

Nel corso della lettera, Nesli difende inoltre la figura del padre, definito “un uomo buono”, e quella della madre, ricordata come una donna che ha cresciuto da sola tre figli senza far mancare loro il necessario. Un pensiero viene rivolto anche alla sorella, descritta come una presenza costante e affidabile.

La conclusione lascia aperta la porta a un possibile riavvicinamento:

“Forse un giorno ci ritroveremo”.

Le parole di Fabri Fibra sulla famiglia

La replica arriva dopo alcune dichiarazioni attribuite a Fabri Fibra durante una conversazione con Geolier, Rose Villain e Guè, nella quale il rapper è tornato a parlare del difficile rapporto con la propria famiglia.

L’artista avrebbe sostenuto di non aver ricevuto appoggio nel proprio percorso e di essere stato addirittura ostacolato:

“Se ci fosse stato appoggio e comprensione sarebbe stato più facile”.

Nel corso degli anni Fabri Fibra ha più volte affrontato il tema nei propri brani e in diverse interviste, raccontando pubblicamente una situazione familiare complessa che avrebbe inciso profondamente sulla sua crescita personale e artistica.

Una distanza che dura da oltre quindici anni

Il rapporto tra i fratelli Fabrizio e Francesco Tarducci è oggetto di dichiarazioni pubbliche ormai da molti anni. Già nel 2010, infatti, Nesli spiegava di aver interrotto i rapporti con il fratello, mentre pochi mesi dopo Fabri Fibra replicava affermando di volergli comunque bene.

Nel 2014 anche All Music Italia aveva ricostruito la vicenda all’interno di un approfondimento dedicato ai rapporti tra fratelli nel mondo della musica italiana, ricordando le dichiarazioni rilasciate dai due artisti e la distanza che già allora li separava.

Potete leggere quell’articolo qui: Buon sangue non mente? Fratelli nella musica.

A distanza di oltre un decennio, la lettera pubblicata da Nesli riporta al centro dell’attenzione una vicenda familiare che i due artisti hanno raccontato pubblicamente con punti di vista differenti. Al momento non risultano repliche da parte di Fabri Fibra al messaggio condiviso dal fratello.

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 2

Tim Battiti Live 2026: Ilary Blasi con Fabio Rovazzi alla conduzione, le date su Canale 5
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier conquista San Siro: oltre 40 canzoni e quattro ospiti per il debutto negli stadi
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live 6

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti
Irama durante il concerto di San Siro dove ha distribuito ai fan una demo inedita tramite QR code 7

Irama regala una demo ai fan di San Siro: testo e significato del brano
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 8

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 9

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 10

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu

Cerca su A.M.I.