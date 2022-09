Pagelle ai nuovi Singoli italiani del 23 Settembre: Giordana Angi potente e credibile, sempre a fuoco i Verdena e stupiscono i Gazosa

Nuovi singoli le pagelle del 23 settembre a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

E ci sono un bel po’ di novità anche importanti questa settimana. E’ iniziato l’autunno e come sempre si sa, questa è la stagione più prolifica per la discografia. Noi di All Music Italia continuiamo però la nostra missione di non tralasciare gli emergenti ed anche in queste pagelle ne troverete diversi. Ecco a voi cosa ne penso.

Si ricorda che i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana.

