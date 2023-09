Nesli firma un accordo editoriale con Sony Music Publishing

Nuovo ingresso nel roster di Sony Music Publishing che ha annunciato la firma di un accordo editoriale con Francesco Tarducci, in arte Nesli.

La casa editrice n° 1 al mondo che annovera nel suo roster nomi come Ed Sheeran, Lady Gaga, The Beatles, Beyoncé, Queen, Rihanna, Pharrell Williams e, tra gli italiani, Ennio Morricone, Pino Daniele, Franco Battiato, Måneskin e molti altri artisti e compositori, ha scelto di iniziare una collaborazione con Nesli fresco del successo nelle vesti di co-autore di “Mezzomondo“, brano scritto per Emma Marrone e certificato con il disco di platino.

Queste le parole di Paola Balestrazzi, Direttrice Artistica di Sony Music Publishing Italy, sull’ingresso dell’artista che, ricordiamo, tra le tante opere ha scritto uno dei brani più belli della discografia italiana moderna coverizzato anche da Tiziano Ferro, “La Fine“:

“Con Francesco è nato tutto da un pomeriggio passato insieme ad ascoltare brani che aveva scritto negli ultimi mesi, alcuni per sé, altri scritti pensando che potessero essere interpretati da altri artisti. Le sue canzoni, la sua musica parlano per lui, in modo chiaro, efficace e sempre emozionante.

Francesco unisce la sua innata dote di scrittura a una continua curiosità di scoprire e contaminarsi, il tutto sempre accompagnato dalla sua sensibilità“.

Tra l’altro Nesli, nelle vesti di cantautore, ha annunciato un live a Milano. L’appuntamento è fissato per il 26 ottobre ai Magazzini Generali di Milano.