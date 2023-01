In attesa del nuovo album Nesli pubblica per la prima volta in digitale “Nesliving Vol.2” con all’interno “La fine”

In attesa dei primi live del 2023 annunciati dall’artista nei giorni scorsi, Nesli approda per la prima volta sulle piattaforme digitali con uno dei suoi album più importanti, Fragile – Nesliving Vol.2, un progetto che contiene il brano simbolo dell’artista, La Fine.

Partiamo dai live, il Luna Crescente Live Set è prodotto e organizzato Baobab Music & Ethics di Massimo Levantini. Ad oggi le date annunciate sono tre e toccheranno Torino, Milano e Padova, appuntamenti in cui l’artista presenterà i suoi brani in una nuova veste presentando le canzoni dei suoi primi lavori, brani mai suonati sino ad oggi dal vivo, oltre a canzoni inedite che andranno a comporre il nuovo disco Nesli in uscita prossimamente per Artist First.

Queste le date ad oggi confermate:

28 febbraio 2023 – TORINO, Hiroshima Mon Amour

2 marzo 2023 – MILANO, Magazzini Generali

4 marzo 2023 – PADOVA, Geox Live Club

I biglietti sono già disponibili e queste a seguire sono le parole postate dall’artista su Instagram:

"Mi manca vedervi. Mi manca sentirvi cantare sotto al palco. Sentire la mia voce che si mischia alla vostra. Le vostre facce illuminate dalle luci del palco. Il cuore in gola prima dell'inizio. E di inizio voglio parlarvi ora. Di quella che sarà, la mia luna crescente."







NESLI torna con… NESLIVING VOL. 2

Martedì 17 gennaio Artist First pubblicherà per la prima volta sulle piattaforme digitali, FRAGILE – NESLIVING VOL. 2, l’album di Nesli uscito 14 anni fa e contenente i brani che più hanno segnato la carriera dell’artista.

Il disco del 2009 viene definito il secondo capitolo del testamento musicale di Nesli, un album che traccia la strada e getta le fondamenta per un nuovo genere musicale, quello che oggi viene definito urban: un mix tra rap, pop e cantautorato. Il titolo del disco contiene la parola Fragile perché, spiega Nesli, “Fragile, perché è la mia vera natura, è la natura di tutti dietro la maschera. Ho scelto di essere persona e non personaggio, ho scelto di non farmi schiacciare dal peso della falsità, almeno nei confronti della musica”.

All’interno di questo lavoro troviamo la versione originale della canzone La Fine brano diventato un evergreen della musica italiana e reinterpretato da Tiziano Ferro all’interno dell’album del 2011, L’amore è una cosa semplice.

L’album fu stampato in poche copie fisiche e ad oggi non era ancora uscito sulle piattaforme digitali.

La ripubblicazione di FRAGILE – NESLIVING VOL. 2 segue il nuovo progetto di Nesli che ha avuto inizio a fine dicembre 2021, con la pubblicazione in digitale di Ego, il suo primo disco, a cui ha fatto seguito, l’11 febbraio, l’uscita sulle piattaforme di Nesliving Vol. I.

Nel frattempo sono usciti diversi singoli che faranno parte del nuovo album: