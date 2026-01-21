21 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
21 Gennaio 2026

Hal Quartièr: dopo X Factor la collaborazione con Nesli per “La fine (Partenope)”

L'artista napoletano riscrive in dialetto uno dei brani più iconici di Nesli.

News di All Music Italia
Hal Quartièr e Nesli presentano il singolo La fine (Partenope)
Dopo l’apparizione a X Factor, Hal Quartièr torna con un progetto che unisce rispetto per il passato e identità territoriale: esce venerdì 23 gennaio per Warner Records/Warner Music, il nuovo singolo è La fine (Partenope), realizzato in collaborazione con Nesli.

Cresciuto a Napoli in un contesto di quartiere, Alfredo (questo il nome all’anagrafe dell’artista) ha saputo costruire nel tempo un linguaggio che fonde l’urban con il pop. Il suo timbro vocale graffiato, che trasmette fragilità e sensibilità, è diventato il suo marchio di fabbrica, già apprezzato in brani come 4ever young e nel duetto con Gigi D’Alessio in Sconfitta d’amore.

Con questo nuovo singolo, Hal Quartièr cerca di consolidare il posizionamento raggiunto post-talent, puntando su una scrittura diretta e sulla capacità di reinterpretare grandi classici senza snaturarli, portando il proprio vissuto di ragazzo di quartiere all’interno di una delle penne più amate d’Italia.

L’operazione su La fine non è un semplice remix, ma una vera e propria riappropriazione emotiva di uno dei testi più significativi della discografia di Nesli, un brano che anche Tiziano Ferro ha reinterpretato nel decennio scorso in uno dei suoi album.

Per Hal Quartièr, La fine rappresenta uno dei brani cardine della propria formazione, tra i motivi che anni fa lo hanno spinto a intraprendere la carriera musicale.

hal quartièr: Il napoletano come scelta narrativa

La particolarità di questa nuova versione risiede nella riscrittura di alcune parti del testo in napoletano. Non si tratta di una scelta puramente stilistica, ma di una necessità narrativa per Hal Quartièr, utile a trasformare il brano originale in un racconto ancora più intimo e personale. Il dialetto diventa così lo strumento per amplificare il senso di nostalgia e verità che già caratterizzava l’opera di Nesli.

La fine (Partenope) si muove su un equilibrio sottile tra pop e rap, mantenendo intatto l’impatto emotivo del testo originale ma caricandolo di una nuova linfa mediterranea. La collaborazione tra i due artisti è nata spontaneamente, partendo proprio dall’idea di Hal di donare una nuova pelle a un classico del panorama autorale italiano.

 

Cerca su A.M.I.