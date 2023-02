Nesli, il ritorno dopo tre anni è con ‘Nesliving Vol.4 – Il Seme Cattivo’

Nesli è pronto a stupire di nuovo tutti dopo ben tre anni di assenza dalle scene e vuole farlo con quello che sarà il suo undicesimo album in studio, ‘NESLIVING VOL. 4 – Il Seme Cattivo‘.

Il nuovo progetto di Francesco Tarducci verrà pubblicato il prossimo10 marzo sulle piattaforme digitali e sarà un contenitore di musica estremamente personale, pieno di vita, dolore, sangue e sudore.

Nesli vuole essere, in una sola parola, autentico ed è per questo che il suo più grande desiderio per la creazione di questo quarto volume della saga Nesliving è stato quello di potere essere libero di esprimersi, senza sottostare a nessuna regola legata a strategie di marketing o a esigenze particolari di mercato.

Saranno, in totale, 22 tracce che racconteranno le storie, vere o romanzate che siano, di chi nella vita non riesce a conquistare sempre successi e, anzi, si ritrova a cadere spesso ma che, proprio grazie a queste cadute, si rialza più forte di prima.

Nesli ha scelto di farsi aiutare in alcune canzoni da vari amici tra cui Davide Shorty, Zoelle, Maruego, Jack The Smoker, Hanami o ancora Raige.

NESLI: “VOLEVO RAcchiudere la mia vita dentro le canzoni”

Per descrivere il proprio lavoro, Nesli ha dato una spiegazione dettagliata di cosa sia e come sia stato portato avanti Nesliving Vol 4:

“Nesliving è un mixtape che nasce dall’esigenza di racchiudere la mia vita dentro le canzoni. Siamo al quarto volume e il primo risale al 2008. Questo volume racconta gli ultimi 3 anni, fatti di cambiamenti e domande, qui ho cercato di darmi un po’ di risposte. È un progetto musicale libero da strategie e tendenze, dalla ricerca spasmodica di un singolo da passare in radio, è un disco crudo e sincero, forse troppo. Prodotto da me con i miei collaboratori e con la partecipazione di artisti che stimo, alcuni emergenti, altri colleghi da anni. Consiglio di ascoltarlo in cuffia perché è un disco che parla all’anima e perché ci sono degli episodi in cui il rumore del contesto è importante quanto il messaggio stesso. Scrivo canzoni sospese, sono estraneo nel mio stesso ambiente, un outsider dal giorno zero, non rappresento nessun movimento se non me stesso, ecco perché il seme cattivo”.

Ecco la tracklist dell’album di Nesli:

RIVOLUZIONE LAZARUS – MORTI IN PIEDI UN ALTRO MONDO FEAT. Zoelle STAY MONEY LONTANO SOLO FEAT. Maruego LA MENTE / AUTOSTOP SALVAMI POLVERE DA SPARO FEATURING Jack The Smoker QUESTA FOLLIA ANCORA TU FEAT. Hanami IL MALE MINORE TERRA DI CONFINE FEAT. Raige RICORDAMI CHI ERO BLUE MONDAY FEAT. Davide Shorty IL MONDO CHE NE SA DI NOI SOGNI A META’ / VENTO DI GUERRA KAINO E ABELE CONFESSIONE STORY NON MI IMPORTA DI NIENTE

Ricordiamo che il nuovo album di Nesli uscirà il 10 marzo.