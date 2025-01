Nesli torna con “Oceani e Tsunami” e racconta di un amore senza volto né voce

Nesli, Oceani e Tsunami: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 17 gennaio per ADA Music Italy, Oceani e Tsunami (qui il pre-save) è il nuovo singolo di Nesli, che annuncia il suo ritorno con un brano potente e poetico, che scava nelle profondità dell’anima.

“Oceani e Tsunami è una canzone d’amore, una ballata pop romantica. È da un po’ che non ne scrivevo una ed è nata in modo semplice e naturale, con la collaborazione del mio produttore JRMY.

Eravamo in Sardegna davanti al mare. Oggi che le canzoni sono spesso più simili ad un’opera di ingegneria, avevo l’esigenza di un ritorno alle origini, con un suono senza tempo e un testo in cui molti possono rivedersi”.

Ed ecco che in questo brano Nesli apre le porte della sua sfera più intima, condividendo un viaggio emotivo che rappresenta una vera e propria rinascita. Di fatto, il suo è un gesto liberatorio e necessario;, un atto di autenticità che si riflette in ogni nota e in ogni parola.

Nesli, “Oceani e Tsunami”: significato del brano

Il brano racconta di un amore senza volto né voce, descrivendo un sentimento vissuto a distanza, impossibile da concretizzare ma ugualmente capace di dare luce e significato all’esistenza.

“Sei in questo filo invisibile tra i miei pensieri

Perché io so che domani, ti amerò più di ieri”

Quello raccontato da Nesli è dunque un amore che si alimenta nel silenzio, mentre i pensieri corrono su fili invisibili e le frasi restano scritte sui muri.

Nesli, “Oceani e Tsunami”: testo del brano

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 17 gennaio.

Foto di copertina a cura di Dopoesco