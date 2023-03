Videointervista a Nesli che ci racconta il seme cattivo da cui nasce il suo “Nesliving Vol.4”

Torna Nesli con Nesliving Vol.4 – Il Seme cattivo, intervista a cura di Fabio Fiume.

Si potrebbe considerare quasi una parte due della videointervista che io stesso ho realizzato a Nesli circa un paio di mesi fa e nemmeno, ma in realtà non lo è.

Torno infatti da incontrare Francesco Tarducci, Nesli per l’appunto, perché il 10 Marzo, a distanza di ben 4 anni dal precedente lavoro, torna sul mercato con il nuovo album, un progetto ambizioso, che va, come lui stesso ci spiega, a chiudere un po’ il cerchio dei Mixtape che diedero il via alla sua carriera, Nesliving Vol.4, sottotitolo Il Seme Cattivo.

Eppur fidatevi, ma potrete vederlo ed ascoltarlo da soli qui, di cattivo in Francesco c’è poco e nulla.

Ancora una volta, come accadde per la story di cui prima, Francesco si racconta con una trasparenza toccante; non pone filtri, non copre le varie problematiche avute in questi anni in cui lo abbiamo ascoltato poco ed i motivi che lo stanno spingendo a maturare che questo, l’undicesimo, sia probabilmente il suo ultimo disco, la chiusura del cerchio.

E candidamente ci racconta anche che non è affatto stufo di fare musica, di scrivere canzoni, che sono anche il suo modo di analizzarsi, di esprimersi, ma che forse è arrivato il momento che lo faccia in altro modo, con un altro fine, che non vi svelo ma che v’invito a ricercare fra le tante cose qui di seguito raccontate.

Nel frattempo c’è lui, l’album appunto, che è un disco come si faceva una volta, come Nesli ha sempre fatto: ben 22 canzoni, che in realtà sono 24 (perché in due occasioni ci sono due tracce unite) che per la prima volta sono anche state frutto di una piccola scelta. In genere non produco scarti, non ho canzoni nel cassetto da completare, quando ho un’idea la porto a termine, Qui però ne avevo una decina in più ed era forse davvero troppo.

“Nesliving è un mixtape che nasce dall’esigenza di racchiudere la mia vita dentro le canzoni. Siamo al quarto volume e il primo risale al 2008. Questo volume racconta gli ultimi 3 anni, fatti di cambiamenti e domande, qui ho cercato di darmi un po’ di risposte. È un progetto musicale libero da strategie e tendenze, dalla ricerca spasmodica di un singolo da passare in radio, è un disco crudo e sincero, forse troppo. Prodotto da me con i miei collaboratori e con la partecipazione di artisti che stimo, alcuni emergenti, altri colleghi da anni. Consiglio di ascoltarlo in cuffia perché è un disco che parla all’anima e perché ci sono degli episodi in cui il rumore del contesto è importante quanto il messaggio stesso. Scrivo canzoni sospese, sono estraneo nel mio stesso ambiente, un outsider dal giorno zero, non rappresento nessun movimento se non me stesso, ecco perché il seme cattivo”.

RIVOLUZIONE LAZARUS – MORTI IN PIEDI UN ALTRO MONDO FEAT. Zoelle STAY MONEY LONTANO SOLO FEAT. Maruego LA MENTE / AUTOSTOP SALVAMI POLVERE DA SPARO FEAT. Jack The Smoker QUESTA FOLLIA ANCORA TU FEAT. Hanami IL MALE MINORE TERRA DI CONFINE FEAT. Raige RICORDAMI CHI ERO BLUE MONDAY FEAT. Davide Shorty IL MONDO CHE NE SA DI NOI SOGNI A META’ / VENTO DI GUERRA KAINO E ABELE CONFESSIONE STORY NON MI IMPORTA DI NIENTE

