Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 10 marzo: convince l’indie-pop da Gazzelle a quello di Santoianni

PAGELLE NUOVI SINGOLI del 10 marzo a cura del nostro critico musicale Fabio Fiume.

Settimana decisamente importante per le uscite. Ci sono ritorni attesi, accoppiate rinnovate, qualche duetto inedito e come sempre tanti emergenti. Di sicuro c’è un po’ di varietà e di musica nuova per diversi gusti. Ho cercato di ascoltare come sempre considerando il percorso dell’artista, senza badare a chi fosse appunto l’artista. Non è facile ma lo devo a voi tanti che seguite la rubrica, che l’attendete. Per tanto questo è il risultato della settimana, secondo i miei canoni.

Vi ricordo i voti che trovate alla fine delle mini recensioni non mettono in competizione fra loro gli artisti, essi sono infatti assegnati alla canzone in base alla carriera dell’artista che la propone e che salendo, salendo, si arriva a scoprire la Golden song della settimana. Ricordo inoltre che il “senza voto” non è un voto di carattere negativo ma è variabile in base alla canzone.

Clicca in basso su continua per iniziare con le pagelle nuovi singoli del 10 marzo