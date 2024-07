New music Friday pagelle del 12 luglio: da Fasma ad Ainè, da giuliettacome a Kimono

New music Friday le pagelle ai nuovi singoli in uscita il 11 luglio 2024 a cura di Ambra Cianfoni.

Nel mondo c’è tanto da raccontare… lo fa giuliettacome. Altri testi poveri, speranze interessanti negli emergenti meno popolari,.

Sembra che firmare un pezzo in tanti non serva a renderlo più efficace tipo quello che coinvolge Lazza questa settimana Ci sono temi forti che invece voci femminili hanno saputo raccontare

Riguardo ai criteri di valutazione: ogni canzone in uscita verrà valutata secondo le seguenti linee guida. Nessun singolo è in competizione con un altro; non stiamo stilando una classifica. Non valuterò la carriera degli artisti recensiti ma esaminerò il singolo proposto basandomi sul contesto attuale del mercato musicale, nonché su criteri di produzione, testo e concept artistico. In realtà, la parola “giudizio” non mi è mai appartenuta, esprimo un’opinione, in base alle mie competenze professionali, affinché si possa attivare un confronto costruttivo.

Ma andiamo alle pagelle di questa settimana.

Cliccate in basso su continua per scoprire i brani che hanno maggiormente colpito Ambra nelle pagelle nuovi singoli 21 giugno 2024.