Dopo i 250mila partecipanti della scorsa edizione, torna a Milano Party Like a Deejay, l’evento musicale e di intrattenimento firmato Radio Deejay. L’appuntamento è fissato per il fine settimana dal 5 al 7 giugno 2026, tra Parco Sempione, l’Arco della Pace e il Castello Sforzesco.

La manifestazione si articolerà su tre giorni, unendo concerti dal vivo, incontri con gli speaker della radio e momenti di sport. I primi nomi del cast musicale sono già stati svelati, con una divisione tematica tra la serata di sabato, dedicata al pop, e quella di domenica, incentrata sulla scena urban e rap con il format storico One Two One Two.

IL CAST E I CONCERTI ALL’ARCO DELLA PACE

Il fulcro musicale dell’evento sarà il palco allestito all’Arco della Pace. Le line up definitive verranno completate nelle prossime settimane, ma sono già stati annunciati i primi artisti confermati per le due serate principali, presentate dai volti di Radio Deejay e Radio m2o.

Sabato 6 giugno 2026 La prima serata vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più noti del pop italiano attuale: Carl Brave, Ditonellapiaga, Frah Quintale, J-Ax, Levante, Noemi, Sayf e The Kolors.

Domenica 7 giugno 2026 La domenica sarà invece dedicata all’urban con la One Two One Two Celebration, un omaggio allo storico programma anni ’90 oggi in onda su Radio m2o. Sul palco saliranno esponenti storici e nuove leve del rap italiano: Ele A, Fabri Fibra, Frankie hi-nrg mc, Nayt, Neffa e Ty1.

Il costo del biglietto per assistere a una singola serata è di 20 euro più diritti di prevendita, con ingresso gratuito per gli under 3 e per le persone con disabilità insieme ai loro accompagnatori.

L’ANTEPRIMA CON LINUS E GLI SPEAKERS’ CORNER

Il weekend di Party Like a Deejay 2026 si aprirà ufficialmente venerdì 5 giugno alle ore 21:00 al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Si tratta di un one man show in cui Linus celebrerà i suoi cinquant’anni di carriera radiofonica, raccontandosi tra aneddoti, ricordi e musica. Il biglietto per questo evento inaugurale ha un costo di 25 euro più diritti di prevendita.

Sempre al Castello Sforzesco, nella giornata di sabato 6 giugno, si terranno gli Speakers’ Corner, momenti di incontro diretto tra il pubblico e le voci della radio. Questo il programma della giornata (biglietti a 10 euro più diritti di prevendita):

Ore 10:00 – Linus e Nicola Savino con “Deejay Chiama Italia”

e con “Deejay Chiama Italia” Ore 11:30 – Il Trio Medusa con “Chiamate Roma Triuno Triuno”

con “Chiamate Roma Triuno Triuno” Ore 15:00 – Alessandro Cattelan con “Catteland”

con “Catteland” Ore 16:30 – Fabio Volo con “Il volo del mattino”

con “Il volo del mattino” Ore 18:00 – La Pina, Diego Passoni e La Vale con “Pinocchio”

Tutte le prevendite per i concerti, per lo show di Linus e per gli incontri con gli speaker sono disponibili a partire da venerdì 3 aprile sul circuito TicketOne.

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