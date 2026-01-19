19 Gennaio 2026
di
All Music Italia
Certificazioni FIMI
19 Gennaio 2026

Certificazioni FIMI settimana 2: dopo Mengoni anche “Tutta vita” di Olly arriva al settimo disco di platino

Traguardi importanti anche per Lucio Dalla, Fabri Fibra, Lady Gaga e Taylor Swift.

Olly festeggia il settimo disco di platino per l'album Tutta Vita - Certificazioni FIMI
Certificazioni FIMI settimana 3, lunedì 19 gennaio.

La terza settimana dell’anno segna il consolidamento definitivo di uno dei progetti più riusciti degli ultimi anni: l’album Tutta vita di Olly raggiunge infatti il traguardo del settimo disco di platino. Un risultato che certifica la straordinaria tenuta dell’artista genovese nelle classifiche di vendita e streaming.

Di seguito le soglie in vigore per l’anno 2026 (invariate rispetto al 2025) per le certificazioni di singoli e album:

  • Singoli: Oro 50.000 copie / Platino 100.000 copie
  • Album e EP: Oro 25.000 copie / Platino 50.000 copie

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 3 – Singoli internazionali

Un solo brano certificato per quel che riguarda i singoli d’oltreconfine: conquista il disco d’oro The fate of Ophelia di Taylor Swift.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 3 – Album internazionali

Settimana di grandi ritorni e conferme per il mercato estero. Tornano a brillare gli Oasis che, a trent’anni dall’uscita, portano al disco di platino (oltre 50.000 unità) il capolavoro Definitely Maybe. Traguardo del platino anche per Lady Gaga con l’ultimo album, Mayhem.

Sul fronte dei dischi d’oro troviamo Oracular Spectacular dei MGMT, Dream your life away di Vance Joy e il debutto omonimo di Camila Cabello, Camila.

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 3 relative alla musica italiana.

Continua

