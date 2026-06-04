Fabri Fibra rilancia il suo ultimo album. Venerdì 19 giugno esce Mentre Los Angeles brucia (deluxe), una nuova versione speciale del disco pubblicato esattamente un anno prima, il 20 giugno 2025, e già certificato platino. L’edizione è arricchita da brani inediti e sarà disponibile in digitale e in versione doppio CD autografato, già in preorder.

L’album originale aveva segnato un passo importante nel percorso del rapper, trainato da brani come L’avvelenata (Pretesto), Che gusto c’è con Tredici Pietro e Milano Baby con Joan Thiele, accanto ai featuring con Gaia e Massimo Pericolo, Noyz Narcos, Papa V, Nerissima Serpe ed Ernia.

Insieme al lato più diretto, il pubblico ne aveva apprezzato anche l’anima più personale e riflessiva, in pezzi come Tutto andrà bene, Mio Padre, Vivo e Figlio.

Vent’anni di carriera e il rap come nuovo cantautorato

In oltre vent’anni di attività e dieci album, di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto, Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap italiana.

Dal debutto Turbe Giovanili del 2002 al classico Mr. Simpatia, passando per l’esordio in major Tradimento, fino a Caos (doppio platino) e a Mentre Los Angeles brucia, ha mostrato come tecnica e contenuti possano procedere di pari passo, trasformando il rap in una forma di cantautorato capace di scalare le classifiche e insieme di raccontare una realtà sociale profondamente italiana.

Sul fronte televisivo, dopo il successo della prima stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, la competizione rap di Netflix che lo ha visto giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fabri Fibra è stato protagonista anche della seconda serie.