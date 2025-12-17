RDS festeggia il capodanno 2026 con tre grandi eventi live

Si avvicina il Capodanno e RDS 100% Grandi Successi annuncia gli eventi organizzati per aspettare il nuovo anno. L’emittente radiofonica propone tre grandi spettacoli di musica live a Olbia, Rimini e Roma.

All’Isola Bianca di Olbia, i protagonisti sono Marco Mengoni e Lazza con i loro concerti. Claudio Guerrini condurrà la serata accompagnando il pubblico presente in piazza verso il nuovo anno. Oltre alla musica live, sono previsti i dj set firmati RDS.

L’evento a Rimini si preannuncia come il Capodanno più lungo del mondo. Piazza Cavour diventerà una grande discoteca a cielo aperto. Il pubblico potrà ballare con il Discoradio Party, assieme a Roberta Lanfranchi.

Infine, RDS firma il Capodanno al Circo Massimo, la consueta grande festa di fine anno organizzata dal Comune di Roma. Sul palco saranno presenti Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea, voci dell’emittente radiofonica. A loro spetta il compito di intrattenere il pubblico e introdurre i live di tre grandi artisti italiani: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. La notte proseguirà poi con la musica e l’animazione di RDS e Dimensione Suono Roma.

RDS 100% Grandi Successi offrirà a tutti gli ascoltatori da casa la possibilità di seguire gli eventi, attraverso collegamenti radio e copertura social dei concerti.