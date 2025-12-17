17 Dicembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
17 Dicembre 2025

RDS festeggia il capodanno 2026 con tre grandi eventi live

L'emittente radiofonica offrirà a tutti gli ascoltatori collegamenti radio e copertura social dei concerti

News di Fabio Gattone
RDS annuncia tre grandi eventi per Capodanno 2026
Condividi su:

Si avvicina il Capodanno e RDS 100% Grandi Successi annuncia gli eventi organizzati per aspettare il nuovo anno. L’emittente radiofonica propone tre grandi spettacoli di musica live a Olbia, Rimini e Roma.

All’Isola Bianca di Olbia, i protagonisti sono Marco Mengoni e Lazza con i loro concerti. Claudio Guerrini condurrà la serata accompagnando il pubblico presente in piazza verso il nuovo anno. Oltre alla musica live, sono previsti i dj set firmati RDS.

L’evento a Rimini si preannuncia come il Capodanno più lungo del mondo. Piazza Cavour diventerà una grande discoteca a cielo aperto. Il pubblico potrà ballare con il Discoradio Party, assieme a Roberta Lanfranchi.

RDS propone tre grandi eventi live per Capodanno

Infine, RDS firma il Capodanno al Circo Massimo, la consueta grande festa di fine anno organizzata dal Comune di Roma. Sul palco saranno presenti Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea, voci dell’emittente radiofonica. A loro spetta il compito di intrattenere il pubblico e introdurre i live di tre grandi artisti italiani: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. La notte proseguirà poi con la musica e l’animazione di RDS e Dimensione Suono Roma.

RDS 100% Grandi Successi offrirà a tutti gli ascoltatori da casa la possibilità di seguire gli eventi, attraverso collegamenti radio e copertura social dei concerti.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Festival di Sanremo 2026 Nuove proposte 1

Chi vince Sanremo Giovani 2025: i due artisti scelti per le Nuove Proposte di Sanremo 2026
Mahmood firma la canzone Le cose non dette per il film di Gabriele Muccino 2

Mahmood firma “Le cose non dette”, la canzone originale del nuovo film di Gabriele Muccino (Trailer)
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 3

Geolier svela la tracklist di “Tutto è possibile”: l’album si apre con Pino Daniele e arriva fino a 50 Cent
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa annuncia il tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II” nei palasport nel 2026 5

Annalisa annuncia “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”: nuovi palasport nel 2026 e prima donna all’Arena Milano
Angelica Bove con il brano “Mattone” tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2025 6

Angelica Bove - Mattone. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Amici 25 pagelle dodicesima puntata 14 dicembre 7

Amici 2025, le pagelle della dodicesima puntata: Caterina e Lorenzo riaccendono la gara
Sanremo 2026: elenco dei titoli delle canzoni in gara al Festival 8

Festival di Sanremo 2026: tutti i titoli e i significati dei brani dei cantanti in gara
Scelti I dieci vincitori di Area Sanremo 2025 9

Area Sanremo 2025: scelti i dieci vincitori, da Albe a Tomasi. Tra loro i due che andranno al Festival
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 10

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta

Cerca su A.M.I.