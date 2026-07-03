Le Classifiche FIMI della settimana 27 del 2026 confermano Ultimo in vetta agli album con Il giorno che aspettavo, mentre tra i singoli resta saldo al comando Samurai Jay con Ossessione, in classifica da diciannove settimane. La new entry più alta della settimana è il debutto dei Muse con The Wow! Signal, terzo tra gli album.
I dati si riferiscono alla settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2026. Di seguito le Top 20 di album, singoli e fisico.
Top 20 Album classifica FIMI settimana 27
Ultimo tiene la vetta con Il giorno che aspettavo, davanti a Geolier con Tutto è possibile. Sul podio debuttano i Muse con The Wow! Signal, la new entry più alta della settimana.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|=
|2
|Tutto è possibile
|Geolier
|=
|3
|The Wow! Signal
|Muse
|NEW
|4
|Tutta Vita (Sempre)
|Olly
|▼ 1
|5
|Vangelo
|Shiva
|▼ 1
|6
|Mediterraneo (Dopo il mare)
|Bresh
|=
|7
|Debí Tirar Más Fotos
|Bad Bunny
|▲ 1
|8
|Dio lo sa – Atto II
|Geolier
|▲ 2
|9
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▼ 2
|10
|Amatore
|Samurai Jay
|▼ 1
|11
|Anche gli eroi muoiono
|Kid Yugi
|=
|12
|La Bellavita
|Artie 5ive
|=
|13
|You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 8
|14
|Il Supervissuto (O.S.T.)
|Vasco Rossi
|=
|15
|Santissimo
|Sayf
|▲ 1
|16
|È o G.
|G.Mineiro, Succo & Flatpearl
|▲ 1
|17
|Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.)
|Michael Jackson
|▲ 1
|18
|Disincanto
|Madame
|▲ 1
|19
|Ryan Ted
|Tedua
|▼ 4
|20
|Gli anni
|883
|▲ 1
Tra le altre new entry in Top 100 album della settimana si segnalano Various Artists con la compilation Radio Italia Summer Hits 2026 (#26) e DJ Shocca con 60 Hz II – Legacy.
Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 27
Tra i singoli comanda Samurai Jay con Vito Salamanca in Ossessione, davanti a Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira. Sale sul podio Canzone d’amore di Geolier.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Ossessione
|Samurai Jay & Vito Salamanca
|=
|2
|La Testa Gira
|Fred De Palma, Anitta & Emis Killa
|=
|3
|Canzone d’amore
|Geolier
|▲ 2
|4
|Al Mio Paese
|Serena Brancale, Levante & Delia
|▼ 1
|5
|Bad Bad Bad
|Shiva & Geolier
|▲ 1
|6
|Swag Music
|Artie 5ive
|▼ 2
|7
|Da Dio
|Bresh
|=
|8
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 1
|9
|White Girl Wasted
|ANNA
|▼ 1
|10
|Dai Dai
|Shakira & Burna Boy
|▲ 9
|11
|Ayayay
|Sfera Ebbasta & Dystinct
|=
|12
|Romantica
|Ultimo
|▼ 2
|13
|Autorità
|Geolier
|▲ 2
|14
|2 Giorni Di Fila
|Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna
|▲ 7
|15
|Buon Vento
|Jovanotti & Alfa
|▼ 1
|16
|Canto d’amore
|Angelina Mango & Marco Mengoni
|▼ 3
|17
|Obsessed
|Shiva & Anna
|▼ 5
|18
|Stelle
|Geolier
|▲ 30
|19
|Maladie
|Mauvais Djo
|▼ 2
|20
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay & Vito Salamanca
|▲ 2
Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 27
Nel fisico Ultimo resta in testa con Il giorno che aspettavo. Debuttano i Muse con The Wow! Signal, mentre gran parte delle nuove entrate sono riedizioni e anniversari, da Thriller di Michael Jackson per i 40 anni a Wish You Were Here dei Pink Floyd per i 50, fino a Reload dei Metallica.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Il giorno che aspettavo
|Ultimo
|=
|2
|The Wow! Signal
|Muse
|NEW
|3
|Thriller (40th Anniversary Edition)
|Michael Jackson
|▲ 1
|4
|Radio Italia Summer Hits 2026
|Various Artists
|NEW
|5
|60 Hz II – Legacy
|DJ Shocca
|NEW
|6
|Bad
|Michael Jackson
|▲ 1
|7
|Carramba che Rumba!
|Raffaella Carrà
|NEW
|8
|You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love
|Olivia Rodrigo
|▼ 6
|9
|Sono un grande (Deluxe)
|Tiziano Ferro
|NEW
|10
|Dangerous
|Michael Jackson
|▲ 1
|11
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▼ 3
|12
|Vol.II
|Angine de Poitrine
|=
|13
|Tutto è possibile
|Geolier
|NEW
|14
|Off The Wall
|Michael Jackson
|▲ 2
|15
|Arirang
|BTS
|▼ 5
|16
|Vol.I
|Angine de Poitrine
|▼ 1
|17
|Wish You Were Here (50th Anniversary Edition)
|Pink Floyd
|NEW
|18
|Tutti i nomi del diavolo
|Kid Yugi
|=
|19
|Reload (30th Anniversary Edition)
|Metallica
|NEW
|20
|Number Ones
|Michael Jackson
|▼ 3
Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.