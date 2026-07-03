3 Luglio 2026
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3 Luglio 2026

Classifiche FIMI: Ultimo e Samurai Jay tengono la vetta, debuttano sul podio i Muse

Ultimo resta in vetta agli album e Samurai Jay ai singoli con Ossessione.

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Classifiche FIMI settimana 27 2026, Samurai Jay primo tra i singoli con Ossessione
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Le Classifiche FIMI della settimana 27 del 2026 confermano Ultimo in vetta agli album con Il giorno che aspettavo, mentre tra i singoli resta saldo al comando Samurai Jay con Ossessione, in classifica da diciannove settimane. La new entry più alta della settimana è il debutto dei Muse con The Wow! Signal, terzo tra gli album.

I dati si riferiscono alla settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2026. Di seguito le Top 20 di album, singoli e fisico.

Top 20 Album classifica FIMI settimana 27

Ultimo tiene la vetta con Il giorno che aspettavo, davanti a Geolier con Tutto è possibile. Sul podio debuttano i Muse con The Wow! Signal, la new entry più alta della settimana.

# Titolo Artista Variazione
1 Il giorno che aspettavo Ultimo =
2 Tutto è possibile Geolier =
3 The Wow! Signal Muse NEW
4 Tutta Vita (Sempre) Olly ▼ 1
5 Vangelo Shiva ▼ 1
6 Mediterraneo (Dopo il mare) Bresh =
7 Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny ▲ 1
8 Dio lo sa – Atto II Geolier ▲ 2
9 Comuni Immortali Achille Lauro ▼ 2
10 Amatore Samurai Jay ▼ 1
11 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi =
12 La Bellavita Artie 5ive =
13 You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love Olivia Rodrigo ▼ 8
14 Il Supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi =
15 Santissimo Sayf ▲ 1
16 È o G. G.Mineiro, Succo & Flatpearl ▲ 1
17 Michael: Songs From The Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson ▲ 1
18 Disincanto Madame ▲ 1
19 Ryan Ted Tedua ▼ 4
20 Gli anni 883 ▲ 1

 

Tra le altre new entry in Top 100 album della settimana si segnalano Various Artists con la compilation Radio Italia Summer Hits 2026 (#26) e DJ Shocca con 60 Hz II – Legacy.

Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 27

Tra i singoli comanda Samurai Jay con Vito Salamanca in Ossessione, davanti a Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira. Sale sul podio Canzone d’amore di Geolier.

# Titolo Artista Variazione
1 Ossessione Samurai Jay & Vito Salamanca =
2 La Testa Gira Fred De Palma, Anitta & Emis Killa =
3 Canzone d’amore Geolier ▲ 2
4 Al Mio Paese Serena Brancale, Levante & Delia ▼ 1
5 Bad Bad Bad Shiva & Geolier ▲ 1
6 Swag Music Artie 5ive ▼ 2
7 Da Dio Bresh =
8 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1
9 White Girl Wasted ANNA ▼ 1
10 Dai Dai Shakira & Burna Boy ▲ 9
11 Ayayay Sfera Ebbasta & Dystinct =
12 Romantica Ultimo ▼ 2
13 Autorità Geolier ▲ 2
14 2 Giorni Di Fila Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna ▲ 7
15 Buon Vento Jovanotti & Alfa ▼ 1
16 Canto d’amore Angelina Mango & Marco Mengoni ▼ 3
17 Obsessed Shiva & Anna ▼ 5
18 Stelle Geolier ▲ 30
19 Maladie Mauvais Djo ▼ 2
20 Flamenco Paranoia Samurai Jay & Vito Salamanca ▲ 2

 

Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 27

Nel fisico Ultimo resta in testa con Il giorno che aspettavo. Debuttano i Muse con The Wow! Signal, mentre gran parte delle nuove entrate sono riedizioni e anniversari, da Thriller di Michael Jackson per i 40 anni a Wish You Were Here dei Pink Floyd per i 50, fino a Reload dei Metallica.

# Titolo Artista Variazione
1 Il giorno che aspettavo Ultimo =
2 The Wow! Signal Muse NEW
3 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▲ 1
4 Radio Italia Summer Hits 2026 Various Artists NEW
5 60 Hz II – Legacy DJ Shocca NEW
6 Bad Michael Jackson ▲ 1
7 Carramba che Rumba! Raffaella Carrà NEW
8 You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love Olivia Rodrigo ▼ 6
9 Sono un grande (Deluxe) Tiziano Ferro NEW
10 Dangerous Michael Jackson ▲ 1
11 Comuni Immortali Achille Lauro ▼ 3
12 Vol.II Angine de Poitrine =
13 Tutto è possibile Geolier NEW
14 Off The Wall Michael Jackson ▲ 2
15 Arirang BTS ▼ 5
16 Vol.I Angine de Poitrine ▼ 1
17 Wish You Were Here (50th Anniversary Edition) Pink Floyd NEW
18 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi =
19 Reload (30th Anniversary Edition) Metallica NEW
20 Number Ones Michael Jackson ▼ 3

 

Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.

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